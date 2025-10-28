LTG grupės vadovas pasidalijo užmojais: toks planas – iki 2030-ųjų

„Pagal strategiją esame suplanavę 2030 metais pasiekti 10 mln. keleivių per metus – šiuos metus, man atrodo, užbaigsime su 5,5 mln. (keleivių – ELTA). Turime įdėti dvigubai pastangų, kad pasiektume tikslą“, – žurnalistams antradienį sakė E. Lazauskas.
Vilniuje pristatytas naujasis Šveicarijos kapitalo įmonės „Stadler Polska“ pagamintas elektrinis traukinys, kuris kitų metų pabaigoje pradės kursuoti į Klaipėdą, Rygą bei kitomis kryptimis.
Pagal 2023 metais pasirašytą 226 mln. eurų vertės sutartį LTG grupės bendrovės „LTG Link“ traukinių parką ateityje iš viso papildys 15 naujų traukinių: 6 elektriniai ir 9 elektrobateriniai.
Anot E. Lazausko, naujieji riedmenys taip pat prisidės didinant keleivių geležinkeliu srautus.
„Išplėsime žymiai plačiau savo traukinių parką, o tai reiškia, kad būsime pasiruošę tą didesnį kiekį keleivių, vis metai iš metų didėjantį, pasiekti. (…) Tai yra viena iš pagalbinių priemonių pasiekti tikslą“, – aiškino LTG vadovas.
„Kuo tikrai noriu pasidžiaugti – po karo, kai krovinių verslas susitraukė pakankamai stipriai, daug reikėjo padaryti veiksmų, o keleivių verslas, ypač po COVID, kasmet auga į viršų maždaug po 10 proc.“ – sakė jis.
Anot jo, tam įtakos turėjo grupės siūloma lanksti kainodara traukinių keleiviams, papildomos paslaugos, pavyzdžiui, šventiniai traukiniai.
Anksčiau skelbta, kad grupės strategijoje numatyta keleivių srautus iki 2029 m. išauginti 45 proc. – iki daugiau nei 9 mln. per metus.
