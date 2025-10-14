„LTG Link“ didina traukinių į Lenkiją skaičių, siūlo naują maršrutą

Nuo gruodžio sutrumpės ir kelionės trukmė, pagerės susisiekimas su kitais Europos miestais, antradienį skelbė „LTG Link“.
„Džiaugiuosi bendradarbiavimo su partneriais Lenkijoje rezultatais. Dažnesni tarptautiniai traukinių reisai užtikrins patogesnį susisiekimą su kaimynais, o keleiviai ne tik patogiai ir greičiau keliaus tarp abiejų šalių, bet ir pasieks kitus Europos miestus“, – pranešime sakė susisiekimo ministras Juras Taminskas.
Keleiviai ir toliau galės rinktis vidurdienio reisą į Krokuvą per Varšuvą – kelionės trukmė iki Varšuvos sutrumpės viena valanda, o iki Krokuvos – dviem valandom.
Į Ščeciną keliautojai galės išvykti anksti ryte, Varšuvą pasiekti dar vidurdienį, o netoli Vokietijos sienos esantį miestą – iki 19 val. Šiuo maršrutu taip pat bus galima pasiekti ir vieną seniausių Lenkijos miestų – Poznanę.
„Tikime, kad nauji reisai ir trumpesnė kelionės trukmė dar labiau paskatins rinktis tvarią kelionę traukiniu tiek laisvalaikiui, tiek verslo reikalais“, – pranešime teigė „LTG Link“ vadovė Kristina Meidė.
Anot pranešimo, trumpesnė kelionė tarp Vilniaus ir Varšuvos bei lankstesni tvarkaraščiai suteiks daugiau galimybių patogiai persėsti į kitus – vietinius ir tarptautinius traukinius. Iš Varšuvos bus lengva pasiekti daugelį Europos miestų – Prahą, Vieną, Berlyną, Kyjivą, taip pat keliauti po visą Lenkiją – į Gdanską, Zakopanę ir kitus regionus tiek dieniniais, tiek naktiniais traukiniais.
