Ministerija ir dviratininkai – kompromiso link

KET reikalavimas nesikeis
Ministerija, atsižvelgusi į gautus pasiūlymus, siūlo kompromisinį sprendimą dėl saugaus dviratininkų apvažiavimo ir lenkimo.
Išlaikomas reikalavimas važiuojant pro dviratininką ar elektrinės mikrojudumo priemonės vairuotoją palikti ne mažesnį kaip 1 m šoninį atstumą važiuojant ne didesniu kaip 50 km per val. greičiu ir 1,5 m atstumą važiuojant didesniu greičiu.
Kartu siūloma tam tikrais atvejais dviratininką saugiai aplenkti ar apvažiuoti važiuojant panašiu greičiu ir paliekant pakankamą tarpą iš šono.
„Eismo dalyvių elgesys turi būti grindžiamas savitarpio pagarba ir atsargumu. Inicijuodami KET pakeitimus jokiu būdu neatimame nei saugumo, nei džentelmeniškumo. Keliuose svarbiausia – sistemiškumas ir kuo mažiau dviprasmybių. Diskusija su dviratininkų bendruomene buvo konstruktyvi, judame kompromiso link“, – sakė susisiekimo ministras Juras Taminskas.
Siūlo papildomą galimybę
Pasitaiko situacijų, kai dėl kelio sąlygų saugiai aplenkti dviratininką išlaikant KET nustatytą atstumą nėra galimybės.
Tokiais atvejais gali susidaryti grūstys kelyje, tai skatina vairuotojus ieškoti rizikingų būdų lenkti.
Ministerija siūlo numatyti papildomą galimybę vairuotojams saugiai apvažiuoti dviratininką. Ji būtų taikoma, kai motorinės transporto priemonės vairuotojas dviratininką ar elektrinės mikrojudumo priemonės vairuotoją apvažiuoja panašiu, artimu lenkiamam eismo dalyviui, greičiu, nesilaikant minėtų atstumų ir nekertant ištisinės linijos, tačiau iš šono paliekant tokį tarpą, kad eismas būtų saugus, o dviratininkas turi važiuoti kiek įmanoma arčiau dešiniojo krašto.
Vadinasi, pagrindinė taisyklė nesikeičia. Važiuojant atitinkamu greičiu, vairuotojai ir toliau turės laikytis nustatyto 1 m arba 1,5 m atstumo.
Eismo dalyvių elgesys turi būti grindžiamas savitarpio pagarba ir atsargumu.
Kelkraščio faktorius
KET pakeitimais taip pat siekiama aiškiau reglamentuoti situacijas, kai dviratininkai ar elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai lenkia vieni kitus.
Sužeistų elektrinių paspirtukų vairuotojų skaičius per pirmuosius šių metų septynis mėnesius išaugo net 65 proc.: nuo 77 pernai iki 127 šiemet.
Siūloma nustatyti, kad lenkiant kitą dviratininką ar mikrojudumo priemonės vairuotoją dviračių take, bendrame pėsčiųjų ir dviračių take, dviračių juostoje, kelkraštyje ar šaligatvyje būtų važiuojama greičiu, artimu lenkiamo eismo dalyvio greičiui. Tokia taisyklė padėtų saugiau įvertinti situaciją, išlaikyti reikiamą tarpą ir sumažinti staigių ir pavojingų manevrų riziką.
Svarstoma atsisakyti reikalavimo, kad tinkamas kelkraštis būtų tik su asfalto arba betono danga. Tai sudarytų galimybę dviratininkams ir elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojams tam tikrais atvejais naudotis ir tinkamu neasfaltuotu kelkraščiu, pvz., su žvyro danga, kai šalia nėra dviračių tako, bendro pėsčiųjų ir dviračių tako ar dviračių juostos arba dviratininkas nesijaučia saugiai važiuodamas asfaltuotos važiuojamosios dalies kelkraščiu.
Dviratininkų bendruomenė atkreipė dėmesį, kad ne kiekvienas kelkraštis yra tinkamas visų rūšių dviračiams, todėl šis klausimas bus papildomai vertinamas.
Ištisinė linija – tabu
Dviratininkų bendruomenė taip pat siūlo tam tikrais atvejais leisti kirsti ištisinę liniją lenkiant dviratininką.
Tai būtų galima daryti tuomet, kai priešpriešinė eismo juosta yra laisva, gerai matoma ir manevras nekelia pavojaus kitiems eismo dalyviams. Taip vairuotojas galėtų išlaikyti maždaug 1,5 m atstumą.
Susisiekimo ministerija tokiam siūlymui nepritaria, nes vairuotojams dažniau tektų dviratininkus lenkti išvažiuojant į priešpriešinę eismo juostą. Tuo metu ištisinė linija keliuose žymima būtent tose vietose, kur išvažiavimas į priešpriešinę eismo juostą yra pavojingas.
Šių metų pirmų septynių mėnesių eismo saugumo statistika rodo, kad priešpriešinių susidūrimų skaičius išaugo 24 proc., o motociklų vairuotojų sukeltų tokių eismo įvykių skaičius padidėjo 2,7 karto.
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