Nauja tvarka vairuotojams – sugriežtinti reikalavimai

Nuo šių metų lapkričio penkiolikmečiai vairuoti AM kategorijos transporto priemonių nebegalės.
„Esu prieš visą šį dalyką. Be to, numato egzaminą laikyti su motoroleriais, tačiau žmogus vairuos mažąjį automobilį“, – teigė vairuotojas.
Kai kurie vairavimo mokytojai taip pat nepalaiko naujovių.
„Penkiolikmečiai yra labai savarankiški. Be to, dalyvauja daugelyje veiklų, o tai sąlygoja jų būtinybę judėti“, – tvirtino Jaunimo vairavimo akademijos vadovas Rimantas Stapulionis.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Tačiau teisė judėti bus apribota – prie vairo bus galima sėsti tik sulaukus šešiolikos ir išlaikius vairavimo egzaminą.
„Matome, kad AM kategorijai priskiriamų lengvųjų keturračių, dar vadinamų mažaisiais automobiliais, neretai pasitaiko eismo įvykiuose. Juos vairuoja itin jauni žmonės“, – pasakojo „Regitros“ vyriausiasis specialistas Robertas Litvaitis.
Anot policijos, AM kategorijos vairuotojai pernai sukėlė septyniolika eismo įvykių, kurių metu du žmonės žuvo, o devyniolika buvo sužeisti.
Dar daugiau avarijų sukėlė mopedų vairuotojai – 53 eismo įvykius, kurių metu buvo sužeisti 64 žmonės.
Vairavimo mokytojas pastebėjo, kad nepilnamečiai vairuodami dažnai turi mažiau baimės ir atsargumo.
Tiesa, kai kas mano, kad išlaikyti egzaminai nepadės išvengti avarijų. Jų mažės tik daugiau vairuojant.
„Didžioji dalis avarijų yra susijusių su nevisišku žinojimu, ką reikia daryti vienu ar kitu atveju. Tai yra vairavimo patirties trūkumas“, – aiškino R. Stapulionis.
Vairuoti paaugliai dažnai išmoksta vieni iš kitų ar iš vyresnių giminaičių, tačiau ne iš vairavimo instruktorių.
„Jaunimas, kad mokosi vieni iš kitų – labai gerai, bet klausimas, ar teisingai mokosi. To savotiško sugriežtinimo vis dėlto reikia“, – kalbėjo saugaus eismo ekspertas Darius Kanapinskas.
Kiti, jaunuosius vairuotojus palaikantys instruktoriai, pritarė, kad paaugliai turėtų baigti praktinius vairavimo kursus. Tačiau neslėpė, jog vairavimo egzaminas – perteklinis reikalas.
„Užtektų dvidešimties valandų vairavimo mokykloje, su minimaliu vairavimo mokyklos egzaminu“, – teigė R. Stapulionis.
Tačiau Seimas sprendimą dėl praktinio vairavimo egzamino AM kategorijos transporto priemonėms jau priėmė. Šis įsigalios rudenį – lapkričio mėnesį.
(be temos)
(be temos)