Nugalėtojai klaidų neišvengė, bet rezultatais nenusivylė

Entuziastų daugėja
„Ralį rengiame nuo 2013 m. ir kiekvieną kartą galime pasidžiaugti, kad bendruomenė plečiasi, istorinių automobilių entuziastų daugėja ir į renginius visi susirenka ne tik pabūti ant podiumo, bet ir drauge gerai praleisti laiką“, – sakė organizatorius ir VšĮ „Saugus ratas“ vadovas Valdas Juozas Vilūnas.
Šiemet prie starto linijos išsirikiavo 40 ekipažų, suskirstytų į tris klases.
Jiems teko varžytis slalomo rungtyse, įveikti šešias tikslaus važiavimo užduotis, kurių bendras ilgis sudarė apie pusę maršruto, ir atsakyti į klausimus apie lankytas vietas.
Apgynė titulą
„Youngtimer“ klasėje, kurioje varžėsi 1982–1995 m. pagaminti automobiliai, ketvirtus metus iš eilės pergalę šventė Linas ir Evelina Žvinakevičiai, šįsyk važiavę antrosios kartos „VW Golf“.
Surinkę 540 taškų, jie buvo pirmi ne vien tarp savo klasės dalyvių, bet ir bendroje įskaitoje.
„Džiaugiamės apgynę titulą, bet lengva tikrai nebuvo. Organizatoriai kasmet suranda būdų, kad ralis būtų sudėtingesnis, be to, atsiranda vis naujų labai stiprių konkurentų, – dalijosi mintimis L. Žvinakevičius. – Nuo pat pradžių turėjome didelių problemų su mūsų tikslaus važiavimo įranga, vėliau irgi nepavyko išvengti smulkių klaidų, todėl galutinis rezultatas šiek tiek nustebino, bet tai tik padidino džiaugsmą. Tai yra pirmoji mūsų su sese komandos „BroSis Racing“ pergalė su nauju „Monte-Carlo Historique“ raliui ruošiamu automobiliu, todėl esame dvigubai patenkinti pasirodymu.“
Antrą „Youngtimer“ klasės vietą užėmė Laurynas Narakas su Lina Narakiene (automobilis „Ford Capri“, 415 taškų), treti – „Audi 4000“ važiavę Vilius Jankauskas ir Hubertas Jasulaitis (364 taškai).
Organizatoriai kasmet suranda būdų, kad ralis būtų sudėtingesnis.
Nauja patirtis
„Oldtimer“ (automobiliai, pagaminti iki 1981 m. pabaigos) grupėje sėkmė lydėjo „Vilduja Racing“ ekipažą – daug patirties „Monte-Carlo Historique“ varžybose sukaupusį Tadą Vitkevičių ir jo naują šturmaną Justą Lengviną.
Jie, važiavę „Saab 96 V4“, surinko 459 taškus ir absoliučioje įskaitoje buvo antri.
„Buvo smulkių klaidų, bet keliose užduotyse pavyko parodyti geriausius rezultatus“, – reziumavo T. Vitkevičius.
„Šturmano patirties ralio reidų ir kitose automobilių sporto varžybose sukaupiau nemažai, tačiau vidutiniu greičiu teko važiuoti vos kelis kartus, be to, reikėjo išmokti naudotis specialia tokiai rungčiai skirta įranga. Pergalės nesitikėjau, tad rezultatas labai nustebino ir nudžiugino“, – teigė J. Lengvinas.
Antroje vietoje ir treti absoliučioje įskaitoje – Vitoldas Milius ir Aidas Bubinas („Volvo 244“, 441 taškas), treti tarp „Oldtimer“ dalyvių – Julius Šimkus ir Egidijus Karmonas („Saab 96“, 438 taškai).
Turistų grupėje pirmą vietą užėmė Linas ir Milda Barščevičiai, startavę „vabalu“ – „VW 1300“. Kitas prizines vietas užėmė Eimanta Skardžiuvienė ir Benita Surgailytė (antrosios kartos „VW Passat“) bei Vidmantas Kažukauskas ir Janina Kažukauskienė („Mercedes-Benz 240D“).
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