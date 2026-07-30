Pakraupo nuo autobuso vairuotojo manevrų

Tokiais vaizdais pasidalijo vienas vairuotojas iš Latvijos. Jis nufilmavo lietuvišką, įmonei „Kautra“ priklausantį autobusą, kuris itin pavojingai manevravo ir lenkė kitus eismo dalyvius.
Autobuso vairuotojas kitus vairuotojus agresyviai lenkė net esant intensyviam priešpriešiniam eismui, versdamas ir atvažiuojančius iš priekio, ir kitus ta pačia kryptimi važiuojančius vairuotojus trauktis į šalikelę. Kartą lenkdamas netgi kirto ištisinę liniją.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Pasirodžius šiam vaizdo įrašui, pasisakė ir bendrovė „Kautra“, kurios vairuotojas taip „pasižymėjo“ Latvijoje.
Bendrovės komentare nurodoma, kad iš vairuotojų reikalauja laikytis eismo taisyklių, mat svarbiausia yra keleivių saugumas, tačiau ar kaip nors baus šitaip kaimyninėje šalyje pasivažinėjusį savo vairuotoją – nepasakė.
Lietuvos policija taip pat pranešė, kad vairuotojo bausti negali, nes kelių eismo pažeidimai padaryti kitoje šalyje, tad istorija yra Latvijos policijos reikalas.
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