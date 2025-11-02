Pasaulio rekordas: vienu dyzelino baku – 2 831 km

Idėją pavertė realybe
Kasmet sėdėdamas prie vairo M. Marczykas nuvažiuoja daugiau kaip 120 tūkst. km. Vis dėlto viešuosiuose keliuose sportininkas niekur neskuba. Priešingai – dar prieš kelerius metus atrado ekonomiško vairavimo žavesį.
„Su draugais pradėjome bandyti, kiek ekonomiški gali būti automobiliai, ir ėmėme draugiškai varžytis“, – pasakojo vairuotojas. Tuo metu jis vairavo „Skoda Octavia 2.0 TDI“.
„Octavia“ turi santykinai mažą degalų baką, todėl laukiau naujosios „Superb“ kartos“, – prisiminė jis, aiškindamas, kaip gimė sumanymas pasiekti pasaulio rekordą.
Šiemet M. Marczykas idėją pavertė realybe. Ketvirtosios kartos „Skoda Superb“ modeliu jis įveikė 2 831 km, vidutiniškai sunaudojęs vos 2,61 l dyzelino 100 km.
Oficialios šio modelio mišrios sąnaudos tokioje konfigūracijoje siekia 4,8 l/100 km.
Paprasti patarimai
„Net paprastas vairuotojas gana lengvai gali pasiekti mažesnes, nei gamintojo nurodyta, sąnaudas“, – pažymėjo rekordo autorius.
M. Marczyko patarimai gana paprasti.
„Padangų slėgis yra labai svarbus – laikykitės gamintojo rekomenduojamo lygio, kuris užtikrina mažesnes sąnaudas“, – sakė jis ir pabrėžė vieną esminių, bet dažnai pamirštamų ekonomiško vairavimo taisyklių.
Itin svarbu vairuoti tolygiai ir numatant į priekį: „Prognozuokite situacijas, laiku atleiskite akceleratorių ir stenkitės kuo mažiau stabdyti. Greitėkite švelniai ir tolygiai“, – patarė M. Marczykas.
Rekordo autorius pridūrė dar vieną svarbią pastabą.
„Visada stengiuosi vairuoti kuo labiau pailsėjęs. Miegas yra būtinas – siekiu miegoti 7–8 valandas per naktį. Tai leidžia susikaupti ir tinkamai vertinti situacijas“, – aiškino jis.
Įranga ir aerodinamika
Ruošdamasis rekordiniam važiavimui M. Marczykas kruopščiai suplanavo kiekvieną smulkmeną, kad maksimaliai padidintų nuvažiuojamą atstumą.
Procesas prasidėjo nuo tinkamiausio automobilio pasirinkimo. Jis pasirinko „Skoda Superb“ dėl 66 l talpos degalų bako (rekordo bandymui pripildyto iki viršaus) ir puikios aerodinamikos.
Naujos padangos nėra idealios – geriau, kai jos šiek tiek padėvėtos.
Pasirinktame priekiniais ratais varomame automobilyje buvo sumontuotas 2.0 TDI 110 kW galios variklis, septynių pavarų DSG automatinė transmisija ir standartiniai 16 colių ratlankiai.
„Automobilis sveria 1 590 kg – tai puikus rezultatas tokio dydžio modeliui, padedantis sumažinti pasipriešinimą riedėjimui“, – aiškino čempionas.
Padangų veiksnys
M. Marczykas skyrė laiko susipažinti su automobiliu, kurį gavo 2024 m. lapkritį, o rekordo bandymą pradėjo šių metų kovo pradžioje.
„Prieš bandymą jau buvau nuvažiavęs apie 20 tūkst. km“, – teigė jis.
Automobilis išliko standartinis, tačiau M. Marczykas atliko vieną pakeitimą – įmontavo „Sportline“ spyruokles, kurios sumažino važiuoklės aukštį 15 mm.
„Tai pagerino aerodinamiką“, – paaiškino vairuotojas.
Automobilis taip pat buvo aprūpintas mažo pasipriešinimo riedėjimui padangomis.
„Sužinojau, kad visiškai naujos padangos nėra idealios – geriau, kai jos šiek tiek padėvėtos, tuomet degalų sąnaudos būna mažesnės“, – dėstė M. Marczykas.
Smulkmenų reikšmė
Važiavimas buvo paprastas. M. Marczykas rinkosi apie 80 km/val. greitį, kuriuo galios sistema dirba efektyviausiai. Kad pavarų perjungimas būtų švelnesnis, o akceleratoriaus reakcija – mažiau jautri, jis naudojo „Eco“ režimą. Taip pat visada išlaikydavo saugų atstumą nuo kitų transporto priemonių.
„Superb“ aerodinamika tokia gera, kad net išlaikant nemažą atstumą priekyje važiuojantis sunkvežimis gali padėti apsisaugoti nuo priešpriešinio vėjo. Kai vėjas pučia iš už nugaros, net nereikia važiuoti oro sraute paskui kitą automobilį“, – dalijosi patirtimi M. Marczykas.
Priekyje taip pat važiavo lydintis automobilis, palaikydamas 2–3 km atstumą ir informuodamas apie maršruto detales.
„Net menkiausios smulkmenos turėjo reikšmės. Pavyzdžiui, nežymus kelio nuolydis rinkliavos posto link leisdavo man anksčiau atleisti akceleratorių ir beveik visai nestabdyti iki pat užtvaros“, – atskleidė vairuotojas.
Mintyse – naujas iššūkis
M. Marczykas pripažino dar turintis neišnaudoto potencialo, nes siekdamas rekordo naudojo įprastą dyzeliną.
Jeigu bandys siekti dar vieno rezultato, planuoja išmėginti aukščiausios kokybės degalus. Jis užsiminė apie naują tikslą – viršyti 3 tūkst. km vienu degalų baku.
Lenkas taip pat be papildomo įkrovimo nuvažiavo 730 km iš Zakopanės Tatrų kalnuose iki Baltijos jūros elektromobiliu „Skoda Enyaq“ ir pasiekė vos 11 kWh/100 km energijos sąnaudas.
„Elektriniai automobiliai labai sparčiai tobulėja tiek efektyvumu, tiek nuvažiuojamu atstumu. Įdomu, kas bus toliau“, – šypsosi lenktynininkas.
„Skoda Octavia RS iV“ įkraunamu hibridu M. Marczykas įveikė 108 km iš Zakopanės į Krokuvą, sunaudojęs tik 1 l benzino.
Lenktynėse – su „Fabia“
29-erių M. Marczykas šiemet tapo Europos ralio čempionu. Anksčiau jis du kartus – 2021 ir 2024 m. – užėmė trečią vietą, o Lenkijos nacionalinį čempiono titulą pelnė 2019 ir 2021 m.
Lenktynininko karjerą M. Marczykas pradėjo 2016 m. Nuo 2017-ųjų jo šturmanas – 40-metis Szymonas Gospodarczykas, su kuriuo pasiekė visus svarbiausius laimėjimus. Visus titulus iškovojo vairuodamas „Skoda“ automobilius – iš pradžių „Fabia R5“, vėliau „Fabia Rally2 evo“, o pastaruoju metu – „Fabia RS Rally2“.
M. Marczykas taip pat yra „Skoda“ prekių ženklo ambasadorius Lenkijoje.
