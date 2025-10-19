Pasienio muitinėje vairuotojo neprireikė

Tarptautinis sienos kirtimas – vienas sudėtingiausių iššūkių autonominiam transportui dėl skirtingų šalių kelio ženklų, teisės aktų ir muitinės taisyklių, rašoma portale trans.info.
Siekdama įveikti šiuos barjerus, „Einride“ integravo savo sistemą su Norvegijos skaitmenine muitinės platforma „Digitoll“, kuri leidžia deklaruoti prekes ir atlikti muitinės procedūras vairuotojui nedalyvaujant.
Projektas sujungė „Einride“ patentuotas technologijas: autonominį sunkvežimį be kabinos „T-Pod“, autonominio vairavimo platformą ir nuotolinio valdymo bokštą. Tai platesnio Europos projekto „Modi“, skirto skatinti autonominių technologijų diegimą komerciniame transporte, dalis.
„Pasiuntėme aiškų signalą, kaip autonominės technologijos gali padidinti saugumą, efektyvumą ir tvarumą transporte“, – sakė „Einride“ autonominių technologijų vadovas Henrikas Greenas.
Iniciatyvą užsakė „PostNord“, kuri kasmet Skandinavijoje pristato beveik 200 milijonų siuntinių.
Tai naujos logistikos pramonės eros pradžia.
May-Kristin S. Willoch, „PostNord Norway“ aplinkos reikalų vadovė ir duomenų apsaugos pareigūnė, pabrėžė, kad šis įvykis – ne vien tik dviejų valstybių sienos kirtimas: „Tai naujos logistikos pramonės eros pradžia.“
„Einride“ neseniai pristatė autonominį sunkvežimį Belgijoje, kuris riedėjo viešaisiais keliais tarp Antverpeno ir Briugės.
Ekspertų nuomone, autonominio „T-Pod“ reisą galima palyginti su geležinkelio atsiradimu – anuomet tai irgi pakeitė tarptautinę logistiką, turėjo didelės įtakos pramonei.
Naujausi komentarai