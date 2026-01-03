Pirmasis jau Lietuvoje, atvyks dar penki

„Baterinis traukinys – ne tik technologinis pasiekimas, bet ir mūsų įsipareigojimas keleiviams. Siekiame, kad kelionės būtų tvarios, patogios ir modernios“, – sakė „LTG Link“ vadovė Kristina Meidė.
Vienas tokio traukinio vagonas skirtas greitai įkraunamai ir ilgaamžei ličio baterijai. Šiame vagone vietų keleiviams nėra, tačiau jie turės galimybę jį pereiti. Kai baterinis traukinys važiuoja kontaktiniu tinklu, yra iškeliamas bateriją kraunantis pantografas, o kontaktinio tinklo nelikus, riedmuo varomas įkrauta baterija.
Lietuvoje bateriniai riedmenys kursuos dviem maršrutais: Vilnius–Varėna (Marcinkonys) ir Kaunas–Šiauliai. Nesant kontaktinio tinklo, bateriniai traukiniai galės įveikti iki 70 km atstumą, o ateityje „LTG Link“ galėtų įsigyti ir tokių riedmenų, kurie naudojant bateriją įveikia iki 100 km.
Norint įveikti ilgesnį maršrutą, traukinys turės sustoti Varėnoje, kur bus įrengta krovimo stotelė. Joje stabtelės iš Vilniaus ir Marcinkonių atvykę traukiniai. Maršrutu Kaunas–Šiauliai kursuojantiems traukiniams krovimo stotelė nereikalinga – neelektrifikuotiems ruožams įveikti pakaks baterijos.
Bateriniu režimu traukiniai išvystys iki 120 km/val. greitį.
Bateriniuose traukiniuose įrengtos 128 sėdimos vietos. Tiek sėdynės, tiek traukinio interjeras yra identiški elektrinių „Stadler Flirt“ traukinių antros klasės vagonams. Naujieji bateriniai traukiniai, kaip ir elektriniai, pritaikyti ir keleiviams su judėjimo negalia – šiuose riedmenyse įrengtos sklandų judėjimą užtikrinančios rampos, specialūs keltuvai, tualetai.
Važiuodami kontaktiniu tinklu bateriniai traukiniai galės išvystyti iki 160 km/val. greitį, o bateriniu režimu – iki 120 km/val. Bateriniuose traukiniuose įrengti kavos ir užkandžių aparatai.
„LTG Link“ riedmenų parką iš viso papildys penkiolika naujų traukinių – devyni elektriniai ir šeši bateriniai. Šių metų spalį į Lietuvą atvyko pirmas naujas elektrinis traukinys, praeitą savaitę – antras. Planuojama, kad keleivinės kelionės naujaisiais riedmenimis bus pradėtos 2027-ųjų pirmoje pusėje.
