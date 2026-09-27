Poreikis pokyčiams – šimtai milijonų eurų

Kaune įvykusiame LKVA prezidiumo ir asociacijos narių susirinkime pasidalyta elektrinių autobusų eksploatavimo patirtimi.
Pasak G. Nakučio, šalies keleivių vežimo įmonės, remiantis „Regitros” rugpjūčio mėnesio duomenimis, turi iš viso 448 (M2 ir M3 klasių) elektrinius autobusus.
Daugiausia įregistruota „King Long“ elektrobusų (93), taip pat eksploatuojami „Zhongtong“ (66), „Altas Auto“ (64), „Irizar e-Mobility“ (50), „Karsan“ (33) „Isuzu“ (30), 26 „Temsa“ (26), „Iveco“ ir 64 kitos elektrinės keleivių vežimo transporto priemonės.
50 „King Long PEV7“ elektrobusų dirba Klaipėdoje, vienuolika – Elektrėnuose (devyni – „PEV7“, du – „PEV9“), dešimt – Kretingoje.
G. Nakutis kalbėjo apie valstybės paramą elektriniams autobusams įsigyti.
Žiemą elektrobusų energijos sąnaudos gali išaugti tris kartus.
„Mūsų skaičiavimais, iki 2029-ųjų reikia atnaujinti apie 2 060 taršių degalus naudojančių autobusų. Finansavimas jau skirtas arba numatyta lėšų įsigyti 570 netaršių transporto priemonių, įskaičius Socialinio klimato plane numatytas lėšas iki 2031 m. Įgyvendinus tai, dar liktų apie 1,5 tūkst. dyzelinu varomų autobusų, kuriems pakeisti prireiktų apie 500 mln. eurų: apie 278 mln. eurų sudarytų parama ir apie 228 mln. eurų – vežėjų ar kitų šaltinių lėšos. Vežėjams tokia suma atrodo milžiniška. Vis dėlto, net ir ją suradus, kyla abejonių, ar tiek autobusų būtų įmanoma laiku pagaminti ir įsigyti. Matyt, iki numatomo termino atnaujinti visą viešojo transporto parką nerealu”, – sakė LKVA vadovas.
G. Nakutis pateikė rodiklius, kiek vidutiniškai autobusai sunaudoja elektros nuvažiuoti 1 km, įvardijo didžiausius ir mažiausius energijos sunaudojimo skaičius, jų skirtumus pagal autobusų markes, elektros sąnaudas mieste ir priemiestyje.
Keleivių vežėjai diskutavo apie problemas, su kuriomis susiduria eksploatuodami elektrinius autobusus.
Anot jų, užsakovai neretai tikisi iš netaršios transporto priemonės tokio pat darbo režimo kaip iš dyzelinio, tačiau žiemą dėl šildymo, sudėtingų oro ir kelių sąlygų elektros sąnaudos smarkiai padidėja. Pasak jų, per didelius šalčius sąnaudos gali išaugti net tris kartus, todėl be tarpinio įkrovimo kai kurie reisai tampa problemiški.
Kitos aktualijos – nepakankama „Webasto“ šildytuvų galia, įkrovimo stotelių gedimai ir atsarginių detalių trūkumas.
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