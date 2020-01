Premjeras apie žaliųjų rodyklių grąžinimą: tai blogas pavyzdys teisėkūros prasme

„Lentelės yra grąžintos eismo dalyvių, bet šiandien susisiekimo ministrui buvo duotas pavedimas, kad būtų paruoštos Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisos, kur eismo organizavimo klausimai būtų palikti ne tik savivaldybėms spręsti, o įtraukti pirmiausia ekspertai, eismo organizavimo specialistai, mokslininkai, policijos atstovai“, – trečiadienį žurnalistams po Vyriausybės posėdžio sakė S. Skvernelis.

„Atidžiai žiūrėsime į manipuliavimą statistika, kai bandoma prisidengti statistiniais duomenimis. Pasirodo, policija neturėjo duomenų, kad su avaringumo statistika čia susiję, atlikti nuasmeninti tyrimai, bandoma prisidengti ES teise, kurios čia nėra. Tai blogas pavyzdys teisėkūros prasme, bet reikia klaidas taisyti“, – pridūrė premjeras.

Jis taip pat kritikavo, kad kai kurios savivaldybės nesiėmė reikiamų veiksmų prieš pašalinant žaliąsias rodykles.

„Jei būtų tinkamai pasiruošta ir pasiruošimo laikotarpiu identifikuota, kad yra gatvės, sankryžos, kuriose neįmanoma be didelių investicijų ar apskritai be kardinalių sprendimų užtikrinti to pralaidumo, tai buvo galima kreiptis prieš metus, prieš pusmetį į Vyriausybę ir pasakyti, kad turime Vilniuje tiek sankryžų, Kaune – tiek, Šiauliuose – tiek, kur neįmanoma (kitaip organizuoti eismo reguliavimo. – ELTA) arba reikia didelių investicijų ir būtų galima spręsti civilizuotu būdu, ne papildomais klausimais“, – tikino premjeras.

Vyriausybė trečiadienį pritarė Susisiekimo ministerijos siūlymui grąžinti papildomas šviesoforų lenteles su žaliomis rodyklėmis.