Retenybės garažuose: įspūdingi automobiliai, parduodami Lietuvoje

Ne vien pigūs
Lietuvos automobilių rinka dažnai asocijuojasi su praktiškais dyzeliniais universalais ar populiariais visureigiais, tačiau, pažvelgus giliau į skelbimų portalų platybes, atsiveria visai kitas pasaulis.
Juose tarp tūkstančių kasdienių transporto priemonių slepiasi kolekcinės retenybės, šimtus tūkstančių kainuojantys superautomobiliai ir bekelės monstrai, kurių vieta – ne prekybos centro aikštelėje, o privačiose kolekcijose.
Populiariausias Lietuvoje automobilių skelbimų portalas autoplius.lt atrinko keletą įspūdingiausių eksponatų, kurie šiuo metu parduodami arba dar neseniai buvo siūlomi mūsų šalies pirkėjams. Šie modeliai atkreipia net ir visko mačiusių automobilių entuziastų žvilgsnius.
Itališkasis žirgas
Yra žmonių, sakančių, kad „Ferrari 458“ – geriausias visų laikų „Ferrari“. Vis dėlto tai paskutinis modelis su atmosferiniu V8 varikliu, kurio raudona zona pasiekiama ties neįtikėtinais 9 tūkst. sūkių per minutę.
Portalo autoplius.lt skelbimuose esantis 2014 m. „Ferrari 458 Spider“ yra puikus pavyzdys, kas įvyksta, kai susitinka genialūs inžinieriai ir jų verti dizaineriai. Nuimamas kietas stogas leidžia mėgautis variklio garsu vasarą ir šiltai važiuoti žiemą.
Tai kabrioletas, kurio vertė rinkoje ne tik nekrinta, bet ir po truputį pradeda kilti. Pasaulis suprato, kad tokio grynumo vairavimo patirties daugiau turbūt nebebus. Lietuvoje „Ferrari 458 Spider“, įveikusį tik 57,8 tūkst. km, parduoda viena Kauno bendrovė už 195,5 tūkst. eurų.
2014 m. „Ferrari 458 Spider“ yra puikus pavyzdys, kas įvyksta, kai susitinka genialūs inžinieriai ir jų verti dizaineriai.
Rida negąsdina
Jei iš šio sąrašo reikėtų išrinkti vieną automobilį, kuris garantuotai taps klasika, turbūt tai būtų 2011 m. „Mercedes-Benz SLS AMG“. Tai dvasinis legendinio 1950-ųjų „300SL Gullwing“ įpėdinis. Durys, atsidarančios į viršų, nėra tik dizaino elementas, tai ambicingas pareiškimas.
Po ilgu variklio dangčiu slepiasi 6,2 l variklis. Vienas galingiausių kada nors sukurtų atmosferinių V8, šiame modelyje generuojantis 570 AG. Tai automobilis su siela, kuris gali būti patogus tiek greitkelyje, tiek svilinti padangas trasoje.
Lietuvoje siūlomas toks modelis yra gana retas, nes jų produkcija buvo ribota, o savininkai visame pasaulyje juos saugo kaip šeimos relikvijas. Šis galiūnas Lietuvos skelbimų portaluose buvo parduodamas šiemet pavasarį, o vėliau iš pasiūlos dingo.
Kitas iki šiol lietuviams prieinamas automobilis – 2015 m. „Aston Martin DB9“ – britiškos automobilių kultūros viršūnė. 5,9 l V12 benzininis variklis jame groja kaip orkestras ir generuoja daugiau nei 500 AG. Tai „Grand Tourer“ klasės atstovas, sukurtas, kad per vieną dieną nukeliautumėte iš Londono į Monaką ir iš šios karietos išliptumėte nė kiek nepavargęs.
Šis modelis yra vienas paskutiniųjų, pagamintų prieš „Aston Martin“ pradedant naudoti „Mercedes-AMG“ variklius, todėl jis turi išskirtinę vertę ištikimiausiems entuziastams. Nesenstantis dizainas užtikrina, kad ir po 20 metų šis kupė atrodys taip pat gerai kaip ir šiandien. DB9 parduodanti Vilniaus bendrovė už jį tikisi gauti 84,9 tūkst. eurų. Pirkėjo neturėtų gąsdinti rida – 58,5 tūkst. km.
Plėšrioji barakuda
Iš Europos persikelkime į 1971-ųjų JAV. „Plymouth Barracuda“ yra vadinamosios „Muscle Car“ automobilių eros viršūnė. Tai plėšrūnas, kuriam nereikia aerodinaminių sparnų ar elektronikos – jam reikia tik benzino ir kelio be spūsčių.
Šis monstras yra itin retas svečias Lietuvos keliuose. 1960–1970 m. gaminti amerikietiški kupė šiandien visame pasaulyje išgyvena renesansą. Kolekcininkai medžioja geros būklės „Cuda“, nes jų kaina aukcionuose JAV neretai peršoka šešiaženkles sumas. Žinoma, jei kalbama apie visiškai originalius modelius. „Plymouth Barracuda“ šiandien sunku vadinti vien transporto priemone. Tai labiau riedantis paminklas laikams, kai benzinas buvo pigesnis už vandenį, o saugos diržai – tik rekomendacija.
Deklaruojama, kad šis kupė, varomas 5,7 l benzininio variklio, nuo pat 1971-ųjų yra nuvažiavęs vos 1 tūkst. km. Lietuvos pirkėjui, sumokėjusiam 79,9 tūkst. eurų, jis būtų pristatytas iš Talino.
Pelninga investicija
Bolonijos Sant’Agata – nedidelis miestelis šiaurės Italijoje, kuriame įsikūrusi „Lamborghini“ gamykla. Lietuviškame pardavimų sąraše yra ne vienas „Lamborghini“, tačiau toks retas – vienintelis.
2007 m. „Lamborghini Gallardo“, šiemet pardavinėtas autoplius.lt, vertas išskirtinio dėmesio. Tai modelis, išgelbėjęs „Lamborghini“ markę ir tapęs sėkmingiausiu jos kūriniu. Tačiau šis egzempliorius ypatingas – tai „Spyder“ versija su 5,0 l V10 atmosferiniu varikliu.
Daugiau nei 500 AG generuojantis agregatas ir visų varančiųjų ratų sistema leidžia pajusti Italijos saulę skriejant 300 km/val. greičiu. Geltona „Giallo Halys“ spalva šiame skelbime primena, kad „Lamborghini“ niekada nebuvo skirtas tiems, kurie nori likti nepastebėti. Tai automobilis-emocija, kurio vertė bėgant metams tik stiprėja, paversdama jį ne tik pramoga, bet ir pelninga investicija.
„Gallardo“ yra aštrus ir agresyvus, o 2008 m. „Ferrari F430“ – elegancijos ir lenktynių trasos technologijų simbiozė. Šis modelis žymėjo naują erą „Ferrari“ istorijoje, kai į serijinius automobilius buvo pradėtos diegti „Formulės-1“ technologijos, tokios kaip „E-Diff“ elektroninis diferencialas.
Šis Lietuvoje šiemet pardavinėtas kupė su 4,3 l V8 varikliu yra tikras kolekcininkų taikinys. Kodėl? Tai vienas paskutinių tikrųjų“ „Ferrari modelių, turinčių atmosferinį variklį. Šiurpą keliantis V8 riaumojimas už vairuotojo nugaros yra kažkas tokio, ko šiandienos hibridinių krosoverių pasaulyje tiesiog nebeįmanoma rasti.
Jei pasaulyje įvyktų zombių apokalipsė, tikėtina, kad vienas iš kelių vis dar judančių daiktų būtų 1999 m. „Hummer H1“.
Kariškas žaisliukas
Jei pasaulyje įvyktų zombių apokalipsė, tikėtina, kad vienas iš kelių vis dar judančių daiktų būtų šis 1999 m. „Hummer H1“. Tai civilinė karinio visureigio „Humvee“ versija, kurią išpopuliarino legendinis aktorius Arnoldas Schwarzeneggeris.
6,5 l dyzelinis variklis gal ir neįsibėgės kaip „Ferrari“, tačiau jis užvažiuos į kalną, pervažiuos upę ir nepastebės duobės, kurioje paprastas krosoveris užstrigtų nepajudinamai.
Tai vienas tų vertingų radinių, kurie portale autoplius.lt pasirodo itin retai. „Hummer H1“ yra visiškai nepatogus mieste ir apskritai neracionalus pirkinys. Tačiau būtent tai ir yra jo žavesys. Tai brutalumo simbolis, reikalaujantis C kategorijos vairuotojo pažymėjimo ir begalinės meilės mechanikai. Už šį beveik 30 metų senumo H1, nuvažiavusį 114 tūkst. km, lietuviškame skelbime prašyta 60 tūkst. eurų.
Negaila ir milijonų
Sąrašą užbaigia skelbimas, kuris užmena mįslę – 2011 m. „Ferrari 599 SA Aperta“. Tai itin retos modifikacijos modelis, pagamintas remiantis „Ferrari 599“ baze, o jame sumontuotas 6,0 l V12 variklis.
Tai ne šiaip kabrioletas, o riboto leidimo šedevras, sukurtas dizano namų „Pininfarina“ 80-mečiui paminėti. Būtent todėl buvo pagaminta tik 80 vienetų pasaulyje. Dėl savo retumo ir ryšio su „Pininfarina“ vardu šio automobilio kaina rinkoje per dešimtmetį išaugo astronomiškai. Naujas „SA Aperta“ kainavo apie 400 tūkst. eurų, o šiandien aukcionuose jo kaina lengvai viršija 1,5–2 mln. eurų.
Kol kas tai yra brangiausias ir paslaptingiausias 2026 m. radinys Lietuvoje. Tokie automobiliai paprastai neturi nustatytos rinkos kainos – jie kainuoja tiek, kiek kolekcininkas yra pasirengęs sumokėti už galimybę savo garaže turėti tai, ko neturi niekas kitas.
Gali kilti klausimas: kodėl tokie eksponatai, kurių vertė siekia net milijonus eurų, atsiduria viešame lietuviškame skelbimų portale, o ne uždaruose aukcionuose?
Atsakymas paprastas: autoplius.lt yra ne tik didžiausia transporto pardavimų platforma Baltijos šalyse, bet ir jau kurį laiką traukia pirkėjus iš visos Europos. Čia lankosi ne tik vairuotojai, ieškantys šeimos transporto, bet ir investuotojai, kolekcininkai iš daugybės šalių. Tiesa, kolekciniai automobiliai naują savininką randa tikrai ne per dieną.
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