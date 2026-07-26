Rinkų maršrutuose – kaimyniški pokyčiai

Daugiausia – iš Vokietijos
Lenkijos automobilių pramonės asociacijos duomenimis, šiemet į šalį iš Lietuvos buvo importuoti 844 naudoti lengvieji automobiliai, tai 36,9 proc. mažiau nei pernai per šešis mėnesius.
Srautas iš Švedijos sumažėjo 36,2 proc. (6 382 vnt.), iš Suomijos – 21,8 proc. (1 489 vnt.), iš Belgijos – 14,3 proc. (28 119 vnt.), iš Šveicarijos – 13,4 proc. (9 134 vnt.).
Kukliausias neigiamas pokytis – iš Čekijos: 0,8 proc. (3 169 vnt.).
Daugiausia naudotų lengvųjų automobilių į Lenkiją šiemet atkeliavo iš kitos kaimynės Vokietijos – 234 243 vnt. (7 proc. mažiau nei pernai per pusmetį). Gerokai atsiliko Prancūzija – 47 731 vnt. (6,6 proc. mažiau), JAV – 38 276 vnt. (prieaugis 5,3 proc.), Nyderlandai – 22 126 vnt. (11 proc. mažiau), Italija – 16 802 vnt. (10,5 proc. mažiau).
Šiemet vien per birželį Lenkijoje įregistruoti 76 725 naudoti lengvieji automobiliai (0,3 proc. daugiau nei šį mėnesį 2025-aisiais). Perkamiausi – „Volkswagen Golf“, „Opel Astra“, „Audi A4“.
Perkamiausi – BMW
„AutoTyrimų“ duomenimis, praeitą mėnesį Lietuvoje pirmą kartą įregistruoti 17 257 naudoti lengvieji automobiliai – 29,8 proc. daugiau nei 2025 m. birželį.
Asmeniniai (M1) automobiliai sudarė 16 312 vnt., lengvieji komerciniai (N1) – 945 vnt. Daugiausia įregistruota BMW (2 256 vnt.), „Volkswagen“ (2 071 vnt.), „Mercedes-Benz“ (1 327 vnt.) automobilių.
Tarp modelių pirmavo 3-ios serijos BMW (534 vnt.), 5-os serijos BMW (509 vnt.) ir „Mercedes-Benz Sprinter“ (445 vnt.).
Pirmą kartą Lietuvoje įregistruotų naudotų automobilių vidutinis amžius siekė 10,3 metų. Dyzelinių transporto priemonių dalis sudarė 59,5 proc. (2025 m. birželį – 63,8 proc.).
Birželį Lietuvoje įregistruoti 17 257 naudoti lengvieji automobiliai.
Kokie latvių prioritetai?
Latvijoje populiariausi – „Audi A4“, „Audi A6“, „BMW 320“, „BMW X5“, „Volvo XC60“ naudoti lengvieji automobiliai.
Šalies rinkoje dominuoja dyzeliniai – jų dalis 70 proc., benzininių – 23 proc., hibridų – 4 proc., varomų dujomis – 3 proc.
Daugumos parduodamų naudotų asmeninio naudojimo transporto priemonių vidutinė kaina – beveik 6 tūkst. eurų.
Didžiausią pasiūlos dalį sudaro 3–5 tūkst. eurų kainuojantys naudoti lengvieji automobiliai. Toliau – kainuojantys 5–10 tūkst. eurų ir 10–20 tūkst. eurų. Kukliausias pasirinkimas – per 50 tūkst. eurų įvertinti automobiiai.
Naujausi komentarai