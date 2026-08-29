Rūdžių apgraužtą bagį įvertino tūkstančiais

Tai – 1948-ųjų „Hillman Minx“ ir „Mitsubishi L300“ hibridas „Buzzard“ su vairu dešinėje, penkių laipsnių mechanine pavarų dėže, visų keturių varančiųjų ratų transmisija.
Nurodoma, kad visi automobilio agregatai – veikiantys, tačiau jis esą netinkamas važinėtis viešais keliais.
Už šį leisgyvį monstrą prašoma 7,5 tūkst. JAV dolerių (apie 6,5 tūkst. eurų).
2015-aisiais sukurto filmo „Pašėlęs Maksas: įtūžio kelias“ trylika pagrindinių transporto priemonių, tarp jų – „Doof Wagon“, „War Rig: Prime Mover“, „Gigahorse“, „Nux Car“, „Convoy Car: Elvis“, „Convoy Car: Flamer“, „Razor Cola“, „Saber Tooth / Caltrop: El Dorado“, jau leidžia laiką kažkieno privačiame garaže (pirkėjas ir jo paklota suma oficialiai neįvardyta).
Visi filmo automobiliai – vienetiniai, jų pirmtakai – žinomų gamintojų: „Ford XB Falcon Coupe“, „Таtra“, „Cadillac Coupe de Ville“, „Chevrolet Fleetmaster“, „Plymouth Gran Fury“, „Volkswagen“, „Holden Efijy“, „Mack“, GMC, „Chrysler Valiant Charger“, „Fargo“, MAN.
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