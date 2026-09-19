Sezoną užbaigs ant žemaitiško žvyro

Užsitikrino titulą
V. Žala su šturmanu Ugniumi Vainevičiumi šiemet triumfavo keturis kartus iš eilės – Zarasų, Kelmės, Ukmergės ir Rokiškio apylinkėse, tačiau Elektrėnuose lyderių ekipažą aplenkė Deividas Gezevičius su Evaldu Kvederiu.
Iki šiol V. Žala buvo laimėjęs Elektrėnų ralį šešis kartus. Šįkart nesėkmę lėmė apmaudi klaida.
„Ryte užsimiegojęs ištaškiau šiek tiek sekundžių. Popiet atsivėrė akys, pradėjome lėkti, per du greičio ruožus atsikovojome deficitą, sukaupėme beveik 8 sek. persvarą. Viskas atrodė gerai, bet „Power Stage“ atkarpos lėtinimo zonoje kliudėme tvorelę, o už tai skiriama 10 sek. bauda“, – lemtingą lenktynių epizodą įvardijo V. Žala.
Tad galutinėje įskaitoje V. Žala ir U. Vainevičius liko antri, 7,95 sek. pralaimėję D. Gezevičiui ir E. Kvederiui. Abu ekipažai varžosi vienodais automobiliais „Skoda Fabia RS Rally2“.
Vis dėlto V. Žala, perskaičiavęs surinktus taškus, džiaugėsi jau užsitikrinęs Lietuvos čempiono titulą.
Nuostolių – dešimtys
Trečią vietą Elektrėnuose užėmė Rokas Steponavičius ir Dovydas Ketvirtis („Skoda Fabia EVO“, nuo nugalėtojų atsiliko 35,10 sek.).
Sėkmingiausiai iš svečių pasirodė lenkai Aronas Domžala ir Michalas Kusnierzas („Skoda Fabia RS Rally2“) – ketvirta vieta.
Šeštas finišavo kitas Lenkijos ekipažas Piotras Krotoszynskis ir Marcinas Szeja („Skoda Fabia RS Rally2“), aštuntoje ir dešimtoje vietose – latviai Emilis Blūmas ir Didzis Eglitis („Mitsubishi Lancer Evo IX“) bei Ralfas Sirmacis ir Maris Kulšas („Mitsubishi Lancer Evo VIII“).
Varžybas užbaigė 38 ekipažai iš 70.
Stiprią avariją patyrė Aras Kvedaras su Karoliu Gedgaudu – automobiliu „Skoda Fabia R5“ išvertė medį. Giedrius Firantas, važiavęs su Emiliu Kucka, savo „Skoda“ apsivertė po penkto greičio ruožo. Vytautas Švedas kelio pralaidoje išlaužė „Volkswagen Polo R5“ ratą.
Ryte užsimiegojęs ištaškiau šiek tiek sekundžių. Popiet atsivėrė akys.
Trasos – pažįstamos
Šeštas Lietuvos ralio čempionato etapas numatytas spalio 2–3 d. Mažeikių apylinkėse.
„Per paskutines sezono lenktynes yra galimybė pelnyti daugiau taškų – šiemet bus taikomas 1,2 koeficientas, tad tikimės, kad žvyro trasos sukvies visus pajėgiausius šalies ralio ekipažus“, – sakė varžybas organizuojančio Mažeikių automobilių sporto klubo vadovas Vitalijus Plastininas.
Numatyta iš viso vienuolika greičio ruožų, jų bendras ilgis bus apie 90 km. Šiame regione – Mažeikių, Akmenės ir Telšių apylinkėse – lenktynės vyksta beveik kasmet, tad rasti dar nebandytų atkarpų sudėtinga.
„Dalis greičio ruožų bus pažįstami, kai kurie – pernykščiai, kiti – užpernykščiai ar dar senesni, tačiau visi – kompaktiški, dinamiški, tad, manau, patiks dalyviams – jie tikrai turės galimybių parodyti savo meistriškumą“, – teigė trasas ruošiantis Edvinas Vašteris.
Beveik visi keliai bus su žvyro danga. Labai nedaug asfalto teks netoli Akmenės. Paskutinis ralio ir viso sezono greičio ruožas numatytas netoli veiklos mūsų šalyje 20-metį mininčios „ORLEN Lietuva“ gamyklos.
Spalio 3-iosios vakarą, išdalijus apdovanojimus, Mažeikių senamiesčio parke renginį vainikuos Lino Adomaičio ir orkestro koncertas.
Naujausi komentarai