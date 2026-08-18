Šiemet planuoja atnaujinti apie 100 km magistralinių kelių

„Šiais metais vykdome vieną didžiausių automagistralių atnaujinimo programų istorijoje. Šiandien jau matome realų progresą: didžiojoje dalyje ruožų darbai jau vyksta visu tempu, o kai kuriose atkarpose pagrindiniai darbai jau baigti“, – pranešime cituojamas „Via Lietuva“ vadovas Martynas Gedaminskas.
Pasak bendrovės, didžiausi remonto darbai vyksta automagistralėje A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda. Čia šiemet ketinama sutvarkyti 58 kilometrus kelio ir 11 tiltų bei viadukų.
Klaipėdos ir Kauno prieigose jau užbaigti pagrindiniai asfaltavimo darbai, o rugpjūčio pabaigoje planuojama pradėti dar 16 km ilgio magistralės ruožo tarp Gargždų ir Klaipėdos remontą.
Likusių 41 kilometrų ilgio ruožų ir 8 tiltų bei viadukų remontas bus tęsiamas 2027 metais.
A2 Vilnius–Panevėžys magistralėje darbai intensyviai vykdomi Širvintų prieigose, kur didžioji dalis dangos atnaujinimo darbų jau atlikta.
Taip pat tęsiamas magistralinių kelių Panevėžys–Aristava–Sitkūnai (A8) ir A11 Šiauliai–Palanga remontas ir beveik 7,3 km ilgio kelio atkarpos Telšių rajone atnaujinimas.
Vykstant darbams ruožuose taikomi laikini eismo organizavimo pakeitimai, todėl vairuotojai raginami laikytis nustatytų greičio ribojimų ir atidžiai sekti kelio ženklus.
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