Svečiai po variklio dangčiu: nuostoliai gali šokiruoti

Ieško prieglobsčio
Spaudžiant šaltukui automobiliuose gali apsilankyti nelaukti svečiai. Prieglobsčio nuo šalčių ieško smuklieji graužikai – pelės ir žiurkės, iš stambesnių – voverės, katės ir kiaunės.
Gyvūnėliai žiemą bando įsisprausti į garažus arba į kiemuose laikomas transporto priemones.
„Tokie svečiai ne tik palieka nemalonių savo buvimo pėdsakų, bet kartais net paralyžiuoja visą transporto priemonės veikimą“, – perspėjo Viktorija Katilienė.
Draudimo bendrovės „Gjensidige“ Žalų departamento vadovė Baltijos šalims teigė, kad patrauklia prieglauda žvėreliams dažniausiai tampa automobilio variklio skyrius.
„Čia jie ne tik slepiasi, bet ir susisuka gūžtas, graužia laidus, vakuumines žarneles, aušinimo ar kuro sistemų dalis. Jų pažeidimai gali sukelti rimtų gedimų – nuo variklio perkaitimo iki visiško užvedimo sistemos sutrikimo“, – vardijo pašnekovė.
Vilioja kvapas
Didžiausią dalį fiksuojamų žalų sudaro laidų pažeidimai. Tai nenuostabu, nes, anot specialistų, naujesnių automobilių laidų izoliacija gaminama iš ekologiškų medžiagų, pavyzdžiui, sojos ar kukurūzų, pagrindu, todėl ji graužikams atrodo tarsi maisto šaltinis.
Tokio išbandymo pasekmės gali būti itin nemalonios – nuo elektros sistemos, variklio užvedimo problemų iki saugos sistemų, pavyzdžiui, oro pagalvių, veikimo gedimų.
„Nuostoliai nesibaigia vien elektros instaliacija. Graužikai kanda aušinimo skysčio žarneles, stabdžių vakuuminius vamzdelius. Šie pažeidimai gali kelti realų pavojų vairuotojo bei keleivių saugumui“, – aiškino V. Katilienė.
Jai antrino gamtininkas Selemonas Paltanavičius. Jo žodžiais, graužikai, turėdami galimybę rinktis, pirmiausia ėda skaniausią maistą, tačiau kai jo trūksta, graužia bet ką. Paklaustas, dėl ko gyvūnėliai susidomi iš pažiūros nevalgomomis medžiagomis, tokiomis kaip laidai, mokslininkas teigė, kad juos vilioja neįprastas kvapas.
Pastebi tik servise
Pasak V. Katilienės, graužikai į automobilio vidų gali patekti per ventiliacijos angas, plyšius ar net nesandarius langus.
„Viduje jie ieško minkštų medžiagų lizdui, todėl pridaro žalos ir automobilio salonuose – plėšo sėdynių užvalkalus, kilimėlius, garso izoliacijos medžiagas, o jų paliktos išmatos ir kvapai kelia papildomų rūpesčių. Vairuotojams tenka ne tik kreiptis dėl gedimų, bet ir atlikti kruopštų automobilio salono valymą bei dezinfekciją“, – pabrėžė ji.
Pašnekovės teigimu, vairuotojai ne visada patys pastebi transporto priemonėje įsikūrusius graužikus ar paukščius.
„Dažniausiai gerokai vėliau, apžiūros remonto servise metu paaiškėja, kad graužikai buvo pažeidę automobilio veikimui svarbias sistemas. Ir tai nėra kažkokie išskirtiniai atvejai“, – pasakojo V. Katilienė.
18 – tiek tūkstančių eurų siekė rekordiniai graužikų sukelti nuostoliai.
Reguliari patikra
Draudimo bendrovės „Gjensidige“ duomenimis, vidutinė graužikų ir sparnuočių padaroma žala automobiliui per pastaruosius penkerius metus siekė 604,5 euro.
Pasitaiko atvejų, kai nuostoliai skaičiuojami tūkstančiais. Didžiausia žala, atlyginta dėl graužikų padarytų nuostolių, siekė daugiau nei 2,8 tūkst. eurų, dėl sparnuočių nukentėjusiam klientui atlyginta žala sudarė daugiau nei 4 tūkst. eurų. Per pastaruosius penkerius metus draudimo bendrovė nuo graužikų ir sparnuočių nukentėjusiems vairuotojams išmokėjo daugiau nei 50 tūkst. eurų draudimo išmokų.
V. Katilienė akcentavo, kad didelės dalies nuostolių būtų galima išvengti imantis paprastų priemonių. Rekomenduojama vengti automobilį statyti šalia šiukšlių konteinerių, sodų ar krūmynų. Jei transporto priemonė stovėjo nenaudojama ilgesnį laiką, būtina patikrinti variklio skyrių, ar nėra susuktų lizdų.
„Efektyvūs yra specialūs purškalai, kurie padengia laidus ir atbaido graužikus, taip pat – ultragarsą skleidžiančios atbaidymo priemonės. Paprastas įprotis bent kartą per savaitę pakelti variklio dangtį ir apžiūrėti jį gali padėti anksti pastebėti problemą“, – patarė draudikė.
Svarbu nedelsti
Anot jos, vairuotojai neturėtų ignoruoti jau pirmųjų požymių, rodančių, kad automobilyje lankosi nepageidaujami svečiai.
„Kartais žmonės mano, neva keli nugraužti laidai ar nedidelis lizdas nėra rimta problema. Tačiau kiekviena diena, kai automobilis lieka prieinamas graužikams, gali padidinti nuostolius kelis kartus. Jei aptinkate lizdus, nuograužas ar neįprastus kvapus, veiksmų reikia imtis nedelsiant“, – ragino pašnekovė.
Pasak biologo Liutauro Grigaliūno, dažniausiai vairuotojams tenka susidurti su vos kelių centimetrų ilgio naminėmis pelėdomis. Pelių kūnai irgi yra lankstūs, neturi kaulų, kurie ribotų judėjimą, o jų žandikaulis gali susispausti, kad pralįstų pro siauras angas. Todėl jos gali įsisprausti į siauresnę nei 1 cm storio skylę.
Neretai neprašytomis įnamėmis tampa ir pilkosios žiurkės, gebančios puikiai raustis, plaukti ir net iki trijų minučių išbūti po vandeniu.
„Esant geroms sąlygoms, subrendusi pelė per metus gali atsivesti iki 130 mažylių, žiurkė kiek mažiau – iki 50. Gimę graužikai naujas vadas veda jau po pusantro–keturių mėnesių. Žiemą, esant pliusinei temperatūrai, graužikai irgi veisiasi“, – aiškino jis.
Paprastas įprotis bent kartą per savaitę pakelti variklio dangtį ir jį apžiūrėti gali padėti anksti pastebėti problemą.
Rekordinės žalos
Pašnekovams pritarė ir bendrovės „Ergo Lietuva“ transporto žalų skyriaus vadovas Raimondas Bieliauskas. Jo žodžiais, kartais dėl graužikų patiriami nuostoliai gali tiesiog šokiruoti.
Specialisto teigimu, graužikai ar kiti panašūs gyvūnai vien šios bendrovės klientams per 2024 m. pridarė daugiau nei 40 draudiminių atvejų, t. y. tokių, kuriuos kompensuoja KASKO draudimas. 2025 m. užfiksuota beveik 70 atvejų. Tiesa, atkreiptinas dėmesys, jog ne visos KASKO rūšys kompensuoja ir graužikų padarytus nuostolius.
Nedraudiminių graužikų sukeltų nuostolių atvejų patiriama dešimtimis kartų daugiau. Jeigu graužikai pažeidžia tik izoliacines medžiagas, žala dažniausiai nėra labai didelė – iki 500–600 eurų. Tačiau gyvūnams automobilyje užsibuvus ilgiau, pavyzdžiui, kai transporto priemonė kurį laiką nenaudojama arba kai jų įsiveisia daugiau, žala gali smarkiai išaugti.
Tokiais atvejais jie pažeidžia elektros instaliaciją, laidus, ir nuostoliai gali nesunkiai viršyti keturženklę sumą. Šiemet viena iš tokių žalų viršijo 4 tūkst. eurų, pernai – daugiau nei 7 tūkst., o viena didžiausių fiksuotų žalų siekė daugiau nei 18 tūkst. eurų. Paklaustas, kas konkrečiai buvo sugadinta tuo rekordiniu atveju, specialistas išvardino gausybę komponentų.
„Buvo pragraužta daugybė laidų. Tokiais atvejais neužtenka pakeisti tik pažeistą laido atkarpą – tenka keisti ištisas laidų pynes. Be to, buvo įvykęs trumpasis jungimas, dėl kurio buvo apgadintos ir kitos automobilio sistemos. Prie bendros sumos prisidėjo ir apdailos medžiagos, kurių keitimas taip pat nemažai kainuoja“, – prisiminė R. Bieliauskas.
Apsauga nuo graužikų
1. Protingai parkuokite
Venkite statyti automobilius netoli konteinerių, šiukšliadėžių, sodų ar vietų, kuriose yra daug maisto šaltinių. Jei įmanoma, naudokitės sandariu garažu ir duris laikykite uždarytas.
2. Užsandarinkite patekimo vietas
Patikrinkite, ar aplink garažo langus ir duris nėra tarpų. Užsandarinkite angas ir neleiskite graužikams įlįsti į vidų.
3. Palaikykite švarą garaže ir automobilyje
Netvarkinga erdvė – ideali vieta žiurkėms ir pelėms veistis, ypač garažuose, kur laikomi baldai, dėžės ar įvairūs daiktai. Garaže nelaikykite maisto produktų, kartono, skudurų ar laikraščių. Iš automobilio vidaus pašalinkite maisto pakuotes ir reguliariai siurbkite, kad nebūtų viliojančių kvapų.
4. Reguliariai naudokitės automobiliu
Graužikai mieliau renkasi nenaudojamas transporto priemones. Dažnas važinėjimas automobiliu stabdo juos nuo įsikūrimo jame.
5. Naudokite natūralias atbaidymo priemones
Graužikus atbaido pipirmėčių aliejus ir Kajeno paprikos. Naudokite šias medžiagas aplink variklio angą ir po variklio dangčiu. Žiurkės nekenčia pipirmėčių aliejaus, acto ir česnako kvapo. Ypač tinka malti juodieji pipirai, nes juos patogu pabarstyti tiek namuose, tiek aplink garažą. Juose esantis piperinas aktyvina graužikų skausmo receptorius, dėl ko šie pradeda čiaudėti, kosėti ir sprunka šalin.
6. Išbandykite purškalą
Rinkoje yra specializuotų graužikus atbaidančių purškalų. Naudokite juos reguliariai, kad kenkėjai nepatektų ten, kur nėra pageidaujami.
7. Įdiekite graužikus atbaidančią juostą
Bendrovė „Honda“ sukūrė specialią elektros juostą su kapsaicinu (aštriu junginiu, esančiu aitriosiose paprikose), kuris neleidžia graužikams graužti laidų. Šią juostą galima įsigyti internetu ir prekybos atstovybėse.
8. Naudokite ultragarso prietaisus
Kai kurie prietaisai skleidžia aukšto dažnio garsus, kurie, kaip teigiama, nemalonūs graužikų klausai. Nors jų veiksmingumas skiriasi, juos verta išbandyti.
9. Pastatykite spąstus
Kad sumažintumėte graužikų populiaciją, garaže pastatykite spąstus. Būkite atsargūs, jei turite naminių gyvūnų ar vaikų, kad netyčia jie nenukentėtų.
10. Kreipkitės į kenkėjų kontrolės tarnybą
Jei, nepaisant visų pastangų, problemos neišsprendžiate, kreipkitės į specialistus. Kenkėjų kontrolės ekspertai gali nustatyti problemines vietas ir įgyvendinti ilgalaikius sprendimus.
Naujausi komentarai