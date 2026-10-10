Taisyklių keistenybės: baudos už bučinius ir užsegtus saugos diržus

Lietuvio nuotykiai
Neseniai Japonijoje viešėjęs kaunietis Lukas pateko į ne itin malonią situaciją. Su bendraamžiais studentais pasidairyti po naktinę Osaką išvažiavęs jaunuolis pateko į policijos reidą.
Sustabdžius studentų vairuojamą automobilį paaiškėjo, kad vairuotojas nėra blaivus, nors alkoholio kiekis tik minimaliai viršijo leistiną 0,3 promilės ribą. Už šį pažeidimą vairuotojui grėsė iki 3 tūkst. eurų dydžio bauda. Tai lietuvio nenustebino. Kur kas labiau jį pribloškė kaltinimai jam pačiam – keleiviui, kuris įsėdo į automobilį ir, veikiausiai žinodamas apie vairuotojo girtumą, nepranešė policijai.
Lietuviui padedamam vertėjo ilgai teko aiškintis su pareigūnais, kol galiausiai jis šiaip ne taip išvengė nemenkos piniginės baudos. Pasirodo, Japonijoje už važiavimą automobiliu, kurį vairuoja neblaivus asmuo, keleiviui gresia ne tik bauda, bet ir sulaikymas.
Automobilių duomenų įmonės „carVertical“ ekspertai pasidomėjo ir kitų šalių neįprastais vairavimo įstatymais, kuriuos reikėtų žinoti keliaujant į jas.
Per balas – iš lėto
Tikriausiai ne vienam praeiviui teko patekti į nemalonią situaciją, kai per lietų dideliu greičiu skriejantis automobilis juos aptaško. Jungtinėje Karalystėje tokie neatsakingi vairuotojai gali sulaukti administracinės baudos.
Priklausomai nuo aplinkybių, jiems gali grėsti bauda nuo 100 iki 5 tūkst. svarų sterlingų, o už tyčinį tokių situacijų sukėlimą gali būti skiriami ir baudos taškai. Panašus įstatymas galioja ir Japonijoje.
Šveicarai itin gerbia nakties ramybę ir turi daugybę triukšmą ribojančių įstatymų. Pvz., nuo 22 iki 7 val. Šveicarijoje draudžiama stipriai trankyti automobilio durelėmis, variklio gaubtu ar bagažinės dangčiu. Gyvenamuosiuose rajonuose vairuotojams taip pat draudžiama smarkiai akceleruoti ir taip trikdyti miestiečių ramybę. Sustojus prie šviesoforo, privaloma išjungti variklį.
Keisčiausi įstatymai – JAV
Daugiausia keistų automobiliams skirtų įstatymų galioja JAV. Jongstouno mieste, Ohajo valstijoje, baudžiama už tai, kad baigėsi degalai.
Miesto valdžia taip siekia paskatinti vairuotojus pasirūpinti reikiamu degalų kiekiu bake, kad užgesę automobiliai neblokuotų kelių, sankryžų ir nekeltų pavojaus kitiems eismo dalyviams. Toks įstatymas taikomas ir Vokietijoje.
Naujajame Džersyje itin griežtai kontroliuojama vardinių numerių išdavimo tvarka. Jei vairuotojas buvo pagautas apsvaigęs ar baustas už neatsakingą vairavimą, jam dešimčiai metų atimama galimybė užsisakyti vardinius numerius.
Delavero valstijoje esančioje Fenviko saloje draudžiama savo transporto priemonėje miegoti, persirenginėti ar virti valgį.
Nors tai ir be atskiro paminėjimo atrodo savaime suprantama, Alabamoje oficialiai įstatymu įtvirtintas draudimas vairuoti transporto priemonę užrištomis akimis.
JAV greitkelių taisyklės numato daugybę draudimų, susijusių su transporto priemonėmis ir judėjimo būdais (pvz., ėjimu pėsčiomis), tačiau Nevadoje įrašytas atskiras punktas, oficialiai draudžiantis joti kupranugariu pagrindiniais valstijos greitkeliais.
Vaizdo registratorius – tabu
Šveicarijoje draudžiama vaizdo registratoriumi nuolat filmuoti eismą – įjungti jį galima tik norint užfiksuoti svarbius kelyje vykstančius įvykius. Filmuojami žmonės taip pat turi būti informuoti, kad jų veiksmai bus fiksuojami.
„Nors vienos šalys leidžia vairuotojams naudoti vaizdo registratorius eismo įvykio aplinkybėms įrodyti, kitose vaizdo registratorių naudojimas smarkiai kontroliuojamas arba išvis draudžiamas. Tiems, kurie keliauja su automobiliuose įrengtais vaizdo registratoriais, reikėtų pasidomėti tų šalių įstatymais. Dažnai reikalaujama, kad vaizdo registratoriaus objektyvas būtų uždengtas dangteliu“, – sako „carVertical“ automobilių rinkos ekspertas Matas Buzelis.
Dažnai reikalaujama, kad vaizdo registratoriaus objektyvas būtų uždengtas dangteliu.
Bene griežčiausi reikalavimai šiuo klausimu galioja Portugalijoje – fiksuoti kitus eismo dalyvius draudžiama, o vaizdo registratoriaus net negalima turėti automobilyje. Naudoti vaizdo registratorius taip pat draudžiama Liuksemburge, tačiau juos bent jau galima turėti automobilyje.
Vokietijoje ir Belgijoje vaizdo registratoriai leidžiami, tačiau įstatymai itin griežtai apibrėžia vaizdo medžiagos naudojimą, kad būtų apsaugotas filmuojamų asmenų privatumas.
Bučiuokitės atsargiai
Prancūzijoje, siekiant sumažinti avarijų skaičių, 2015 m. priimtas įstatymas, draudžiantis vairuojant naudotis ausinėmis.
Įstatymo autorių manymu, telefonu kalbantis vairuotojas, net ir naudodamas laisvų rankų įrangą, negali sutelkti viso dėmesio į vairavimą ir rizikuoja sukelti avariją. Toks pat draudimas taikomas ir kitų transporto priemonių vairuotojams, įskaitant dviratininkus.
Pietų Italijos Ebolio mieste vairuojant griežtai draudžiama bučiuotis, nes tai atitraukia dėmesį nuo kelio. Už šio vietinio saugumo reikalavimo pažeidimą skiriama didesnė nei 500 eurų bauda.
Filipinų sostinėje Maniloje, siekiant kovoti su didžiuliais automobilių srautais, kontroliuojama, kuriomis savaitės dienomis galima važinėti tam tikrais keliais.
Azijos šalyse esama ir daugiau bandymų riboti automobilių judėjimą. Pvz., Džakartoje, Indonezijoje, kai kuriose gatvėse ir keliuose leidžiama važiuoti automobiliu tik jei juo važiuoja bent trys asmenys. Taip norima neapkrauti gatvių apytuštėmis transporto priemonėmis.
Saugos diržas – kliūtis
Keliaudami Rumunijoje vairuotojai turėtų reguliariai pasirūpinti automobilio švara. Jei policijos pareigūnai pamatys, kad transporto priemonės langai nešvarūs ir gali trukdyti matomumui, vairuotojui bus skirta bauda.
Įstatymas neapibrėžia, kiek nešvarūs turi būti langai, kad būtų skirta administracinė bauda, todėl kiekvieną atvejį eismo priežiūros pareigūnai vertina individualiai.
Estijoje žiemą įrengiami specialūs ledo keliai, kuriais tam tikrose vietose leidžiama kirsti vandens telkinius ir greičiau pasiekti savo kelionės tikslą. Įstatymai griežtai reguliuoja keliavimą ledu ir reglamentuoja, koks yra saugiausias būdas važiuoti šia danga. Draudžiama lenkti kitas transporto priemones, o neįprasta tai, kad visą kelionę draudžiama segėti saugos diržą.
Naudotis ledo keliais galima tik šviesiu paros metu, o matomumas turi būti ne mažesnis nei 300 m.
„Reikalavimas nesegėti saugos diržo važiuojant ledu gali skambėti keistai, tačiau įvykus nelaimei ir automobiliui įlūžus, neprisisegęs vairuotojas turi didesnę tikimybę išsigelbėti“, – paaiškino M. Buzelis.
Australijos keistenybės
Australijoje vairuotojams draudžiama vairuoti iškišus per langą ranką ar kitą kūno dalį.
Šiuo įstatymu siekiama užkirsti kelią įvairioms nelaimėms, kai automobilis prasilenkia su kitomis transporto priemonėmis. Vienintelė išimtis taikoma, kai neveikia automobilio posūkių signalai ir vairuotojas nori pranešti kitiems eismo dalyviams apie planuojamą manevrą.
Kai kuriose Australijos valstijose (pvz., Naujajame Pietų Velse) vairuotojui gresia bauda, jei jis palieka automobilį atidarytais langais, neužrakintą, o raktelius – spynelėje. Taisyklė galioja net trumpam nuėjus sumokėti už degalus.
Pietų Afrikos Respublikoje (PAR) gyvūnai turi absoliučią pirmumo teisę eisme. Šalies keliuose galioja taisyklė, kad bet koks per kelią einantis ar jame stovintis gyvūnas (nuo karvės iki stručio) turi pirmumo teisę, o vairuotojai privalo sustoti ir kantriai palaukti, kol jis pasitrauks.
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