Taminskas atskleidė, kieno lėšomis galėtų būti finansuojamas Kauno tramvajaus projektas

„Kuomet atliks studiją ir darys projektavimą, jeigu turėsime galimybių per sekantį Europos Sąjungos MFF'o (daugiamečio biudžeto – BNS) finansavimo periodą nuo 2028 metų, palaikysime ir ieškosime visų priemonių, kad šitą projektą įtrauktume į galimas finansavimo eilutes“, – žurnalistams trečiadienį sakė J. Taminskas.
„Ar tai iš valstybės biudžeto bus, dabar sunku pasakyti, biudžetas įtemptas ir viskam reikia finansų, bet kad dėsime pastangas iš europinių lėšų finansuoti per projektus, kuriuos administruos ateityje ir Susisiekimo ministerija, tikrai taip“, – pažymėjo jis.
Pasak ministro, Kauno miestui projekto imtis jau dabar leidžia Metropoliteno įgyvendinimo įstatymas, suteikiantis galimybę savivaldybėms vystyti tramvajų projektus, tačiau ateityje gali reikti įstatymų pakeitimų.
„Nėra kritinė situacija. Mes turime 2018 metais priimtą Metropoliteno įgyvendinimo įstatymą, ir jis sudaro sąlygas savivaldybei, šiuo atveju Kauno miesto, vykdyti tokį tramvajaus projektą“, – teigė J. Taminskas.
„Taip, gali reikėti keisti Kelių eismo taisykles, gali reikėti keisti tam tikrus kitus teisės aktus ar įstatymus, ar poįstatyminius (aktus – BNS), susijusius su statyba, aplinkos poveikio vertinimu. Galbūt ir Kelių įstatymą gali tekti koreguoti“, – nurodė ministras.
Anot jo, tai Susisiekimo ministerija žinos, kai bus atlikta galimybių studija.
„Nes tramvajų yra įvairių rūšių. Ar tramvajus bus inkorporuotas į bendrą kelią, eismą, ar turės atskirą liniją, tarkime, per žalią liniją tarp dviejų eismo juostų, ir taip toliau“, – kalbėjo J. Taminskas.
Taip jis kalbėjo po to, kai Kauno miesto savivaldybės taryba antradienį pritarė Darnaus judumo plano atnaujinimui, taip sudarydama sąlygas vystyti tramvajaus projektą.
Savivaldybės administracijos Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius BNS sakė, kad po šio sprendimo miestas „labai artimu metu“ ketina skelbti konkursą vienai tramvajaus linijai projektuoti.
Planus Kaune įrengti tramvajų J. Taminskas sveikino, pareiškęs tikintis, kad „Kaunas aplenks Vilnių, kaip ne vieną kartą aplenkė vykdydamas įvairius projektus“.
„Aš, kaip pilietis, netgi esu įsitikinęs ir tikrai palaikau Kauno miesto savivaldybės planus daryti studiją, vėliau projektavimą, o paskui rangą tramvajų įrengiant Kaune“, – kalbėjo susisiekimo ministras.
Jis tvirtino, kad konkrečiau apie potencialų finansavimą projektui bus galima svarstyti miestui atlikus galimybių studiją.
„Čia yra savivaldybei klausimas, kiek jiems truks studija, kaip jie matys, kokios tai rūšies, pobūdžio tramvajus, ir tada mes galime sėsti ir kalbėtis“, – nurodė J. Taminskas.
Pernai skelbta, kad tramvajaus linija Kaunui galėtų kainuoti apie 240 mln. eurų. Kauno meras Visvaldas Matijošaitis tuomet teigė, kad tramvajus būtų įrengiamas užtikrinus didžiosios dalies darbų finansavimą valstybės ir ES lėšomis.
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