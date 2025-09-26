 Tyrimas: nors elektromobiliai tapo lengviau įperkami, gyventojai renkasi hibridus?

Tyrimas: nors elektromobiliai tapo lengviau įperkami, gyventojai renkasi hibridus?

2025-09-26 14:05
Emilija Busmič (ELTA)

Lietuvos gyventojo lizingu įperkamo elektromobilio vertė per metus išaugo beveik 14 proc. ir siekia 23,5 tūkst. eurų, rodo SEB banko penktus metus skaičiuojamas jų įperkamumo indeksas.

Tyrimas: nors elektromobiliai tapo lengviau įperkami, gyventojai renkasi hibridus? / Asociatyvi freepik.com nuotr.

„Kai kalbam apie šeimą, tie skaičiai yra du kartus didesni. Tai šeima, jeigu be vaikų, Lietuvoje naudojantis lizingu galėtų pirkti beveik 48 tūkst. eurų vertės elektromobilį“, – penktadienį indekso pristatyme sakė SEB banko ekonomistas Tadas Povilauskas.

SEB Lizingo departamento vadovas Simonas Norbutas sakė, jog augantys atlyginimai ir mažėjančios palūkanos šiemet lėmė rekordinį lizinginio elektromobilio vertės padidėjimą.

„Anksčiau, jeigu mėnesinė lizingo įmoka sudarydavo 25 proc., dabar ją sumažinom iki 20 proc. tvarių šeimos pajamų bei pailginom lizingo laikotarpį nuo penkių iki septynerių metų. Pradinė įmoka liko ta pati – 15 proc.“, – komentavo T. Povilauskas.

Banko užsakymu bendrovės „Norstat“ atlikta reprezentatyvi apklausa parodė, jog tik 12 proc. gyventojų per pastaruosius metus  vairavo elektromobilį, o didesnę patirtį turintys žmonės ateityje ketina persėsti į vieną iš elektra varomų modelių.

„Kuo yra didesnė patirtis, kuo skaičius didėja, tuo tikimybė, kad kitas automobilis bus elektromobilis, didėja“, – renginyje sakė S. Norbutas.

Anot banko, automobilių pirkėjai yra linkę pirmiau rinktis tarpinį variantą – išbandyti hibridinius modelius: pernai jų pardavimai augo 29 proc., o šiemet – 56 proc. 

„Praėjusiais metais daugiau nei pusė naujų automobilių buvo būtent hibridiniai“, – sakė T. Povilauskas.

„Regitros“ duomenimis, elektromobiliai sudaro 1,1 proc. bendro šalies automobilių parko.

Lietuvoje rugpjūtį buvo įregistruota per 1,72 mln. lengvųjų keleivinių automobilių, iš jų 20 tūkst. – elektromobiliai. 

