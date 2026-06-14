Tyrimo išvada: japonai – auksarankiai

Portalo „iSeeCars“ ekspertai, išnagrinėję atvirus duomenis apie 174 tūkst. automobilių, sudarė ilgaamžiškiausias transporto priemones gaminančių kompanijų sąrašą.
Lyderė – „Toyota“ (tikimybė, kad šios markės automobilio resursai 400 tūkst. km ar daugiau – 17,8 proc.). Toliau rikiuojasi „Lexus“ (12,8 proc.) ir „Honda“ (10,8 proc.).
„Kokybe ir patvarumu japoniški automobliai pagrįstai užsitarnavo solidžią reputaciją“, – pabrėžė „iSeeCars“ analitikas Karlas Braueris.
Į pirmą dešimtuką taip pat pateko „Acura“ (7,2 proc.), GMC (4,6 proc.), „Tesla“ (4,6 proc.), „Chevrolet“ (4,5 proc.), „Cadillac“ (4,5 proc.), „Mazda“ (3,6 proc.) ir „Ram“ (3,5 proc.).
16-oje vietoje – „Volvo“ (2,2 proc.), 18-oje – „Mercedes-Benz“ (1,7 proc.), 24-oje – „Porsche“ (0,5 proc.), 26-oje – BMW (0,4 proc.), 27-oje – „Volkswagen“ (0,4 proc.), 28-oje – „Audi“ (0,3 proc.).
Po nulį procentų „iSeeCars“ ekspertai įrašė „Jaguar“, MINI ir „Maserati“ gamintojams.
„Premium“ segmento lyderiai – „Lexus“ automobiliai (12,8 proc.). Pirmame penkete dar įrašyti „Acura“ (7,2 proc.), „Tesla“ (4,6 proc.), „Cadillac“ (4,5 proc.) ir „Lincoln“ (3,4 proc.).
Masinio segmento dešimtukas: „Toyota“ (17,8 proc.), „Honda“ (10,8 proc.), GMC (4,6 proc.), „Chevrolet“ (4,5 proc.), „Mazda“ (3,6 proc.), „Ram“ (3,5 proc.), „Ford“ (3,1 proc.), „Dodge“ (2,5 proc.), „Nissan“ (2,4 proc.) ir „Subaru“ (2,3 proc.).
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