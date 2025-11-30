Vairuoja keliese, kuris atsakingiausias?

Sutartyje – daugiau įrašų
„Norint, kad privalomasis transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas (TPVCA), taip pat ir savanoriškas kasko draudimas galiotų šeimos nariams, tai privalu įtraukti į draudimo sutartį, nurodant kitus transporto priemonės vairuotojus. Priklausomai nuo draudiko, paprastai prašoma pažymėti, kokio amžiaus ir su kokiu vairavimo stažu kiti potencialūs vairuotojai valdys konkretų automobilį“, – sakė Andrius Gimbickas, „Lietuvos draudimo“ standartizuotos rizikos skyriaus vadovas.
Pasak eksperto, jei automobilį vairuos asmuo, neatitinkantis draudimo sutartyje nurodytų rizikos faktorių, tokių kaip, pavyzdžiui, stažas ar amžius, ir jis sukels žalą tretiesiems asmenims – deja, bet dalį nuostolių automobilio savininkui teks atlyginti savo lėšomis.
„Vadinasi, per eismo įvykį nukentėjusiems asmenims ar transporto priemonėms padaryti nuostoliai bus atlyginti, tačiau draudikas turės teisę dalį nuostolių iš draudėjo susigrąžinti už sutarties pažeidimą“, − komentavo A. Gimbickas.
Verta kaupti savo vairavimo istoriją. Tai ypač aktualu drausmingiems vairuotojams.
Papildomos išlaidos
Kai transporto priemonė papildomai draudžiama kasko draudimu, situacija yra kitokia.
Rinkoje dažnai taikoma praktika, kad pirmojo pažeidimo dėl valdytojų grupės atveju taikoma didesnė išskaita, nei nurodyta sutartyje.
„Tad tikėtina situacija, kad žalos atveju prie sutartyje nurodytos besąlyginės išskaitos dar bus papildomai pridėta 200–300 eurų. Jei tokio pobūdžio įvykiai pasikartos ateityje, jie jau bus nedraudiminiai ir nuostolius tektų dengti pačiam“, – teigė draudimo ekspertas.
Draudimo bendrovės atstovas atkreipė dėmesį, kad kasko draudimo turėtojai dažniau renkasi mokėti standartinę kainą, neįtraukdami kitų valdytojų į sutartį, o nutikus žalai − sumokėti didesnę išskaitos sumą.
Privalomojo TPVCA draudimo atveju kitų valdytojų įtraukimas yra įprasta praktika – taip pasirinkę yra apie 10 proc. „Lietuvos draudimo“ klientų.
Istorijos svarba
Automobilio draudėju yra laikomas jo savininkas ir žalų istorija yra kaupiama savininko vardu. Tai svarbu, nes žalų istorija yra vienas pagrindinių rizikos faktorių nustatant draudimo kainą tiek privalomojo, tiek savanoriško draudimo atveju.
Žalų istorija kaupiama iki septynerių metų ir pakeitus automobilį ji nepradingsta.
„Vairuotojas, kuris nėra transporto priemonės savininkas, bet draudimo sutartyje yra įrašytas kaip kitas vairuotojas ir yra, pavyzdžiui, neseniai įgijęs teisę vairuoti – pats savo vairavimo istorijos nekaupia. Ateityje, kai automobilį jis draus pats, jo istorija bus skaičiuojama nuo pat pradžių, nepaisant fakto, kad kelerius metus jis važinėjo nepatyręs žalų ir galėtų turėti gerą vairavimo istoriją. Tai reikėtų įvertinti važinėjant automobiliu, apdraustu kito asmens vardu“, – sakė specialistas.
Jei, palyginti su šeimos nariais, vairuojama retai, – automobilį praktiškiau drausti šeimos narių vardu, draudime išsiperkant kitų valdytojų opciją.
„Tačiau tokiu atveju, jei planuojama važinėti daug, verta pradėti kaupti savo vairavimo istoriją, pačiam būnant registruotu automobilio savininku ir drausti automobilį savo vardu. Tai ypač aktualu drausmingiems vairuotojams“, − reziumavo „Lietuvos draudimo“ atstovas.
