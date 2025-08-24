Vairuotojams brangsta dar viena paslauga: kaina nesvarbi?

Į „Regitrą“ Vidmantas atvyko laikyti teorijos egzamino. Vyras neslepia apmaudo, kad nesusizgribo anksčiau. Dabar, išsilaikius vairuotojo pažymėjimą, jam teks sumokėti daugiau.
Vairuotojo pažymėjimo užsakymas per parą dabar, vietoje 37 eurų, kainuoja 51. Per penkias darbo dienas – vietoje 22 eurų – 34 eurus. Jei skubos nėra, pažymėjimas kainuos 17 eurų.
Kadangi vyras gyvena užsienyje, skubos tvarka jam už vairuotojo pažymėjimą teks sumokėti beveik 40 proc. daugiau. Tai yra 14 eurų brangiau.
„Pasikeitė graviravimo paslaugos, pasikeitė lakštų, ant kurių spausdinami dokumentai, kainos. Pasikeitė fotografavimosi paslaugos. Galų gale – darbo užmokestis, infliacija. Tai dėl visų šių priežasčių“, – aiškino „Regitros“ atstovė spaudai Eglė Bačionytė.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Paskutinį kartą vairuotojo pažymėjimo kainos koreguotos prieš 17 metų. Tad, anot „Regitros“ atstovų, vairuotojai, kuriems dokumento skubiai nereikia, didelės skriaudos neturėtų jausti.
„Skubos tvarka, per penkias dienas, kaina pakyla 100 proc. O jeigu per dieną – kaina padidėja 200 proc. Tai proporcingai taip tos kainos ir kito“, – teigė E. Bačionytė.
Vairuotojai, norintys pažymėjimą gauti greitai, pinigų neskaičiuoja. Nors paslauga ir pabrango, užmojo užsisakyti dokumentą per parą, sako, neatsisakys.
Kad lietuviai linkę mokėti brangiau už skubų dokumento išdavimą, pastebi ir „Regitra“.
„Tikrai iš klientų yra poreikis, ypač tarptautinį vairuotojo pažymėjimą nori pasidaryti skubos tvarka. Gal ne visada susiplanuoja, gal nežino, kur reikės važiuoti, o gal tiesiog nustumia tą darbą“, – kalbėjo „Regitros“ atstovė spaudai.
Vairuotojo pažymėjimą galima užsisakyti atvykus į „Regitros“ padalinį arba internetu. Kasmet šį būdą dokumentų užsakymui renkasi vis daugiau vairuotojų.
Internetu paslauga teikiama visiems, kurie turi galiojančią medicininę pažymą ir ne senesnę nei penkių metų nuotrauką Gyventojų registre.
Pagamintas vairuotojo pažymėjimas gali būti pristatytas į namus arba į artimiausią siuntų terminalą.
