Vairuotojo pasas – Senegalo, pažymėjimas – lietuviškas

Nyderlanduose, A7 kelyje ties Drachtenu, vilkiką sustabdę pareigūnai konstatavo, kad vairuotojas naudojosi suklastotu lietuvišku pažymėjimu, kurio pagrindu jam buvo išduota prancūziška vairuotojo kortelė, rašoma portale Trans.info.
Įtarimų sukėlė ir daniškas vilkiko valstybinio numerio ženklas.
Be to, sunkvežimį vairavęs vyras pareigūnams pateikė Senegalo pasą ir Ispanijoje išduotą leidimą gyventi. Puspriekabė buvo pažymėta Nyderlandų eksporto numeriais.
Suklastotais dokumentais pasinaudojęs asmuo Prancūzijoje gavo kortelę, naudojamą vairavimo ir poilsio laikui registruoti skaitmeniniame tachografe.
Vairuotojas buvo sulaikytas ir perduotas Nyderlandų užsieniečių policijos, identifikavimo ir kovos su prekyba žmonėmis padaliniui AVIM. Pareigūnai, be kita ko, tebesiaiškina tikrąją vyro tapatybę.
Vyras pateikė Senegalo pasą ir lietuvišką vairuotojo pažymėjimą.
Praeitą mėnesį Austrijos kelių policijos pareigūnams įkliuvo 73-ejų metų italas, skaitmeniniame tachografe naudojęs savo sūnui priklausančią vairuotojo kortelę.
Per nuodugnesnę patikrą užfiksuoti net 59 vairavimo ir poilsio režimo pažeidimai.
Europos transporto darbuotojų federacijos (ETF) duomenimis, daugiau kaip 60 proc. sunkvežimių vairuotojų pripažįsta reguliariai važiuojantys pavargę. Tarp autobusų vairuotojų šis rodiklis siekia 66 proc. ETF teigimu, prie vairo bent kartą buvo užsnūdęs kas trečias sunkvežimio ir kas ketvirtas autobuso vairuotojas.
ETF generalinė sekretorė Livia Spera profesionalių vairuotojų lėtinį nuovargį vadina saugumo krize. Problemą didina nepakankama taisyklių kontrolė, konkurencinis spaudimas transporto sektoriuje.
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