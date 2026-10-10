VRM nori uždrausti naudoti ne „Regitros“ gamintas automobilių numerių plokšteles

Vidaus reikalų ministerija (VRM) siekia sugriežtinti šių ženklų reguliavimą – ji parengė tai numatančius Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių pokyčius.
Pasak VRM, numerio ženklų plokštelės dabar neatitinka reikalavimų ir apsunkina eismo kontrolę – institucijos turi atlikti papildomus tyrimus dėl galimo ženklų klastojimo.
Kaip BNS sakė „Regitros“ Transporto priemonių registracijos paslaugų skyriaus vadovė Renata Šostakienė, pasitaiko atvejų, kai transporto priemonės paženklintos ne „Regitros“ išduotais ir techninių reikalavimų neatitinkančiais numeriais.
„Fiksuojame gatvėse, kad transporto priemonės važinėja su ženklais su vėliavėlėmis, kurių jau kaip ir neturėtų likti. Siekiant atgaminti numerio ženklą vietoje pamesto, surūdijusio, sugadinto „Regitra“ jį atgamina pagal tuo metu galiojantį reglamentavimą – nacionalinės simbolikos kaip ir nebeturėtų likti“, – BNS teigė R. Šostakienė.
Pasak jos, automobilių savininkai neslepia, kad norėdami atnaujinti susidėvėjusias numerių plokšteles kreipiasi į tokias paslaugas teikiančius gamintojus.
„Galima rasti reklamos agentūrų ir kitų įmonių, kurios siūlosi pagaminti kaip reklaminę plokštelę, bet neretai žmonės jas naudoja kaip valstybinį numerio ženklą, – aiškino „Regitros“ atstovė. – Pavyzdžiui, aš negaliu eiti kažkur kitur pasigaminti paso negu Migracijos departamente. O čia ieško išeičių. Teisiniu reguliavimu norime, kad įmonės negalėtų dalinti į kairę ir į dešinę ir tokių paslaugų negalėtų teikti.“
R. Šostakienės teigimu, ant plokštelės jokių kitų ženklų, tarkime, automobilių gamintojų ar pardavėjų reklamos, negali būti, jie galimi tik ant rėmelio, į kurį įstatoma plokštelė. Be to, gaminti plokštelę patiems, o ne „Regitroje“, yra rizikinga.
„Paliekant (pas gamintoją – BNS) plokštelę rizikuojama visam atiduoti savo teisėtas plokšteles, o vietoje jų gauti negaliojančias. O originalios gali būti panaudotos neteisėtiems tikslams – vagystės atliekamos, kuras užsipilamas“, – aiškino „Regitros“ atstovė.
Anot jos, jeigu vairuotojas yra atkūręs plokštelę ne „Regitroje“ ir neturi išsisaugojęs originalo, vėliau „Regitra“ jo neatkurs – vairuotojas gaus kitą numerį.
„Jam priklausys jau visiškai kitas numeris. Žmogus netenka derinio, ypač jeigu jis dar susimoka pinigų, jeigu numeris yra išskirtinis – su gražiais skaičiais, raidėmis“, – teigė R. Šostakienė.
„Regitra“ BNS informavo, kad per metus vidutiniškai išduota 200 tūkst. valstybinio numerio ženklų, iš jų 3 proc. yra išskirtiniai, kur automobilių savininkai naudoja vardus, sėkmingus skaičius ar vaikų bei kitų artimųjų vardų pirmąsias raides, įmonių pavadinimus, kitus žodžius. Tokie vardiniai numeriai gali kainuoti iki 2,5 tūkst. eurų.
Numerių dublikatų 2025 metais išduota daugiau negu 17 tūkstančių.
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