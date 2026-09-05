Vyriausybė nepritaria siūlymui automobilio pirkimo kainai priskirti jo registracijos, remonto išlaid

„Muitai ar transporto priemonės registracijos išlaidos transporto priemonės įsigijimo kainai priskiriami ir pagal šiuo metu galiojantį teisinį reguliavimą, todėl įstatymo projektu siūlomas teisinis reguliavimas šia apimtimi yra perteklinis ir nesuderinamas su (...) teisėkūros tikslingumo principu“, – savo išvadoje pažymi Vyriausybė.
Įvertinęs Seimo nario „aušriečio“ Karolio Neimanto inicijuotas įstatymo pataisas ministrų kabinetas taip pat pažymi, kad transporto priemonės paruošimo naudoti, remonto ir papildomų dalių įsigijimo išlaidos pagal savo ekonominę esmę priskirtinos ne turto įsigijimo kainai, o jos eksploatavimo ir techninės būklės palaikymo išlaidoms. Jų priskyrimas turto įsigijimo kainą didinančioms išlaidoms, Vyriausybės nuomone, iš esmės iškreiptų turto vertės padidėjimo pajamų apmokestinimo esmę.
Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, anot Vyriausybės išvados, įtvirtintos aiškios įvairaus asmeniniam naudojimui skirto turto įsigijimo kainos nustatymo taisyklės. Todėl papildomų sąlygų nustatymas tik vienos kilnojamojo turto rūšies (transporto priemonių) atžvilgiu, Ministrų kabineto nuomone, laikytinas nesuderinamu su Teisėkūros pagrindų įstatyme įtvirtintu teisėkūros sistemiškumo principu.
ELTA primena, kad šių metų gegužės mėnesį Seimas po pateikimo pritarė Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) įstatymo pataisoms, siūlančioms automobilio pirkimo kainai priskirti jo naudojimui būtinas remonto bei papildomų dalių išlaidas, patiriamas per pusmetį nuo automobilio įsigijimo.
Šią „aušriečio“ K. Neimanto iniciatyvą po pateikimo palaikė 38 Seimo nariai, 6 buvo prieš, susilaikė 27.
„Pagrindinis projekto tikslas yra mažinti nelegalius verslus, kurie ypač populiarūs transporto priemonių remonto srityje. Jei remonto išlaidos bus įskaitytos į transporto priemonės įsigijimo kainą, tai paskatins pirkėjus rinktis legalius verslus, nes bus reikalinga dokumentacija, pagrindžianti būtiną remontą bei būtinųjų dalių keitimą“, – pateikdamas projektą iš Seimo tribūnos sakė K. Neimantas.
Jei Seimas pritartų, transporto priemonės įsigijimo kainai būtų priskirtos ir išlaidos, kurios patiriamos ją paruošiant tinkamai eksploatacijai. Tokioms išlaidoms siūloma priskirti transportavimo, muitų, registracijos, remonto bei papildomų dalių išlaidas.
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