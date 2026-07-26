WRC: estų investicijos atsipirko su kaupu

Tartu ir Otepės apylinkėse įvykusiose varžybose jėgas išmėgino 53 ekipažai, tarp jų – vienuolika iš Estijos ir vienas iš Latvijos.
Pergalę šventė suomiai Samis Pajaris ir Marko Salminenas (automobilis „Toyota Yaris GR Rally1“). Antrą vietą užėmė švedas Oliveris Solbergas ir britas Elliottas Edmondson („Toyota Yaris GR Rally 1“, nugalėtojams pralaimėjo 19,5 sek.), trečiąją – prancūzai Adrienas Fourmaux ir Alexandre’as Coria („Hyundai i20 N Rally 1“).
Bendros sezono įskaitos lyderiai britai Elfynas Evansas ir Scottas Martinas – šešti. Septinti buvo latviai Martinas Seskas ir Renaras Francis („Ford Puma Rally 1“), dešimti – estai Robertas Virvesas ir Jakko Viilo („Skoda Fabia RS“).
Po devynių etapų E. Evansas ir S. Martinas turi 177 taškus. Toliau rikiuojasi japonas Takamoto Katsuta ir airis Aaronas Johnstonas – 152 tšk., S. Pajaris ir M. Salminenas – 144 tšk.
R. Virvesas ir J. Villo – keturioliktoje vietoje (13 tšk.), M. Seskas ir R. Francis – penkioliktoje (12 tšk.).
WRC2 įskaitoje R. Virvesas ir J. Villo – antri.
Vietos Tartu ir Otepės viešbučiuose ir kituose artimiausiuose miestuose (Elvoje, Kambjoje) buvo rezervuotos jau metų pradžioje. Neoficialiais duomenimis, varžybas stebėjo per 55 tūkst. žiūrovų, daugiau nei 25 proc. jų – turistai iš užsienio. Renginio biudžetą sudarė 5 mln. eurų, iš jų valstybės dalis – beveik 2,5 mln. eurų.
WRC dešimtas etapas numatytas liepos 30–rugpjūčio 2 d. Suomijoje, vienuoliktas – rugpjūčio 27–30 d. Paragvajuje.
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