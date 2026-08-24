Žuvusiųjų keliuose mažiau, tačiau išryškėjo naujos rizikos

Kaip pranešė Vyriausybės kanceliarija, komisija žada peržiūrėti mikrojudumo priemonių reguliavimą, skirti dėmesio infrastruktūrai ir, artėjant mokslo metams, didinti eismo dalyvių kontrolę prie mokyklų.
Pirmadienį vykusiame Valstybinės eismo saugumo komisijos posėdyje aptarta eismo saugumo situacija Lietuvoje ir pirmųjų septynių šių metų mėnesių avaringumo tendencijos.
„Žmonių saugumas keliuose privalo išlikti prioritetu. Ypač dabar, kai nuo rugsėjo į mokyklas grįžta moksleiviai, kiekvienas turime savęs paklausti, ką dar galime padaryti, kad išvengtume skaudžių nelaimių ir apsaugotume vieni kitų sveikatą bei gyvybes. Tik bendromis jėgomis ieškodami veiksmingų sprendimų ir patys atsakingai elgdamiesi šalies keliuose galėsime jaustis saugiai“, – pranešime cituojamas premjeras Mindaugas Sinkevičius.
Pasak susisiekimo ministro Juro Taminsko, nors pirmąjį šių metų pusmetį žuvusiųjų keliuose mažėjo, tačiau, jo teigimu, neramina augantis sužeistų elektrinių paspirtukų vairuotojų skaičius, kurių daugiau nei pusė yra nepilnamečiai. Ministras sako, kad dėl to bus peržiūrimi reikalavimai.
„Todėl kartu su atsakingomis institucijomis peržiūrėsime elektrinių mikrojudumo priemonių amžiaus reikalavimus, įvairių mikrojudumo priemonių privalomą registravimą ir stiprinsime kontrolę“, – pranešime cituojamas J. Taminskas.
Pranešama, kad bus vertinamas mikrojudumo priemonių teisinis reglamentavimas, amžiaus reikalavimai, naudojimo kontrolė ir kitos galimos saugumo priemonės.
Be to, komisijos posėdyje daug dėmesio skirta konkretiems infrastruktūros sprendimams, kurie padėtų sumažinti didžiausias rizikas.
Vyriausybės duomenimis, šiemet jau sutvarkyta 80 nesaugių pėsčiųjų perėjų, dar 22 perėjose darbai vyksta. Iki metų pabaigos bus sutvarkyta daugiau kaip 100 perėjų, o 2027–2028 m. numatoma sutvarkyti dar 350.
Iš viso 2025–2028 m. laikotarpiu planuojama atnaujinti ne mažiau kaip 500 nesaugių pėsčiųjų perėjų.
Siekiant mažinti priešpriešinių susidūrimų ir pavojingų išvažiavimų iš važiuojamosios dalies riziką, analizuojamos pavojingiausios kelių vietos. Iš 150 avaringų horizontaliųjų kreivių 60 vietų jau atnaujinti arba įrengti papildomi įspėjamieji kelio ženklai, o 80 vietų iki metų pabaigos numatoma įrengti apsauginius atitvarus arba pašalinti pavojingas kliūtis.
Taip pat rengiami lenkimo ribojimo sprendimai pavojinguose magistralinio kelio Panevėžys–Aristava–Sitkūnai (A8) ir Panevėžys–Pasvalys–Ryga (A10) „Via Baltica“, Kaunas–Prienai–Alytus, Kaunas–Marijampolė–Suvalkai (A5) ir Vilnius–Utena (A14) kelių ruožuose.
Sustiprinta vaikų ir pažeidžiamiausių eismo dalyvių apsauga bei didesnis dėmesys švietimui
Vyriausybės teigimu, artėjant Rugsėjo 1-ajai policija stiprins eismo dalyvių kontrolę prie mokyklų, pėsčiųjų perėjose ir sankryžose, ypatingą dėmesį skirdama vaikų ir kitų pažeidžiamiausių eismo dalyvių saugumui.
Dėmesys bus skiriamas ir suaugusiųjų elgesiui prie mokyklų: saugiam vaikų išlaipinimui, saugos diržų naudojimui ir mobiliųjų telefonų naudojimui vairuojant.
Be to, mokyklose rugsėjį bus vykdomos saugaus eismo pamokos, taip pat tęsiamos policijos ir kitų institucijų priemonės, skirtos saugiam vaikų elgesiui kelyje, saugos diržų naudojimui ir atsakingam naudojimuisi dviračiais bei elektrinėmis mikrojudumo priemonėmis.
Vyriausybės duomenimis, per pirmuosius septynis šių metų mėnesius Lietuvoje užfiksuoti 1,59 tūkst. įskaitiniai eismo įvykiai, 2,7 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Eismo įvykiuose žuvo 63 žmonės, 16 proc. mažiau nei pernai, kai žuvo 75 asmenys. Sužeista 1 813 žmonių, 0,6 proc. daugiau nei pernai.
Skelbiama, kad ryškiausia neigiama tendencija – 65 proc. išaugęs sužeistų elektrinių paspirtukų vairuotojų skaičius: nuo 77 pernai iki 127 šiemet. Daugiau nei pusė sužeistųjų yra nepilnamečiai, iš viso eismo įvykiuose sužeistų nepilnamečių skaičius išaugo 4 proc., nuo 387 iki 403.
Taip pat 24 proc. padaugėjo priešpriešinių susidūrimų, o motociklų vairuotojų sukeltų tokių eismo įvykių skaičius išaugo 2,7 karto.
Kaip rašoma pranešime, pagrindinės sunkiausių eismo įvykių priežastys išlieka tos pačios: reikalavimo duoti kelią nevykdymas, nesaugaus greičio pasirinkimas ar leistino greičio viršijimas, išvažiavimas į priešpriešinio eismo juostą ir lenkimo taisyklių pažeidimai.
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