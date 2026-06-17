Dėl Gariūnų viaduko rekonstrukcijos ketvirtadienį bus ribojamas eismas Vilniaus kryptimi

Tęsiant naujos viaduko dalies statybą ir atliekant perdangos sijų montavimo darbus eismas sostinės pietiniame aplinkkelyje Vilniaus kryptimi bus ribojamas ketvirtadienį nuo 4 val. iki 16 val., pranešė valstybinių kelių valdytoja „Via Lietuva“.
Pasak pranešimo, Kirtimų–Gariūnų kryptimi eismas bus uždarytas ir transporto srautai nukreipiami apylankomis, išskyrus 7–9 val., kuomet siekiant sumažinti rytinio piko spūstis Kirtimų–Gariūnų kryptimi eismas bus leidžiamas.
Viešasis transportas visų darbų metu bus praleidžiamas, tačiau galimi jo vėlavimai.
BNS rašė, kad 6,5 mln. eurų vertės Gariūnų viaduko rekonstrukcija pradėta kovą, „Via Lietuvos“ užsakymu darbus atlieka statybos bendrovė „Tilsta“.
Dabartinis viadukas griaunamas, o jo vietoje bus pastatytas naujas statinys. Viaduko plotis nesikeis – jame ir toliau bus po dvi eismo juostas kiekviena kryptimi.
Statant naują viaduką pirmiausia tvarkoma pietinė pusė, vėliau – šiaurinė. Darbus planuojama baigti kitų metų vasarą.
Per parą viaduku vidutiniškai pravažiuoja apie 44 tūkst. transporto priemonių, iš kurių 4,6 tūkst. sudaro sunkiasvoris transportas.
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