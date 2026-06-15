Dėl Gariūnų viaduko statybų ketvirtadienį bus ribojamas eismas Vilniaus kryptimi

Šie vienos dienos eismo ribojimai būtini atlikti svarbiems perdangos sijų montavimo darbams, po kurių bus galima tęsti naujos viaduko dalies statybas be tokių reikšmingų eismo trikdžių.
Pagrindiniai eismo ribojimai
Eismo ribojimai galios birželio 18 d. (ketvirtadienį) nuo 4 iki 16 val. Darbai bus vykdomi dviem etapais. Vykdant sijų montavimo darbus, Gariūnų kryptimi eismas bus uždarytas, o transporto srautai nukreipiami apylankomis. Dėl intensyvaus automobilių srauto šioje vietoje galimos didesnės nei įprastai spūstys.
Pirmasis darbų etapas – nuo 4 iki 7 val. Šiuo laikotarpiu ties Gariūnų viaduku Vilniaus kryptimi bus vykdomi perdangos sijų montavimo darbai. Eismas po Gariūnų viaduku bus uždarytas ir nukreipiamas apylanka.
Nuo 7 iki 9 val. numatyta technologinė darbų pertrauka – siekiant sumažinti rytinio piko metu susidarančias spūstis, Gariūnų kryptimi eismas bus leidžiamas.
Antrasis darbų etapas – nuo 9 iki 16 val. Šiuo laikotarpiu bus tęsiami sijų montavimo darbai, kurių metu eismas po Gariūnų viaduku Vilniaus kryptimi bus visiškai uždarytas. Visas transportas, išskyrus viešąjį transportą, bus nukreipiamas apylankos maršrutu pro „Toyota“ centrą ir toliau nustatytu apvažiavimo keliu.
Viešasis transportas visų darbų metu bus praleidžiamas, eismą reguliuojant eismo reguliuotojams, tačiau dėl darbų eigos ir spūsčių galimi viešojo transporto vėlavimai. Viešojo transporto keleiviams rekomenduojama keliones planuotis iš anksto.
Eismo ribojimai numatomi ir aplinkiniuose transporto mazguose bei viadukuose, kur, esant poreikiui, transporto srautų reguliavimą vykdys policijos pareigūnai arba rangovo paskirti atsakingi darbuotojai. Vairuotojų prašome būti atidžių ir kantrių, stebėti laikinus kelio ženklus bei laikytis eismo reguliuotojų nurodymų.
Kirtimų kryptimi eismas vyks įprastai, papildomų ribojimų nenumatoma.
Dėl intensyvaus automobilių srauto šioje vietoje prognozuojamos didesnės nei įprastai spūstys, todėl vairuotojams rekomenduojama iš anksto planuoti keliones, numatyti ilgesnį kelionės laiką ir, esant galimybei, rinktis alternatyvius maršrutus.
Atsiprašome už laikinus nepatogumus ir dėkojame vairuotojams už kantrybę bei supratingumą.
Strategiškai svarbus infrastruktūros projektas
Gariūnų viadukas, pastatytas 1981 metais, nebeatitinka šiuolaikinių saugumo reikalavimų ir dabartinių transporto apkrovų. Tai viena svarbiausių sostinės transporto jungčių – per parą ja vidutiniškai pravažiuoja apie 44 tūkst. transporto priemonių, iš jų apie 4,6 tūkst. sudaro sunkiasvoris transportas.
Rekonstrukcijos metu senasis viadukas visiškai demontuojamas ir pakeičiamas nauju statiniu, atitinkančiu šiuolaikinius saugumo bei patvarumo standartus. Viaduko plotis nesikeis – kiekviena kryptimi išliks po dvi eismo juostas. Projektu siekiama užtikrinti saugią tranzitinio eismo infrastruktūrą, pritaikytą ir karinio mobilumo poreikiams.
Gariūnų viaduko rekonstrukcija vykdoma dviem etapais. Šiuo metu įgyvendinamas pirmasis etapas, kurį planuojama užbaigti iki rugsėjo 15 d. Jo metu rekonstruojama pietinė, kairioji viaduko pusė.
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