 „Labas, rugsėji“: visas Vilnius – kone viena didelė spūstis

„Labas, rugsėji“: visas Vilnius – kone viena didelė spūstis

2026-09-02 11:02 klaipeda.diena.lt inf.

Rugsėjo pradžios egzamino Vilnius neišlaikė: trečiadienį eismas kone visoje sostinėje – tarsi sustojęs.

Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Kaip pranešama Vilniaus eismo programėlėje JUDU, Vilniuje rugsėjo 2-os rytas prasidėjo sudėtingai.

Vykdomi 54 kelio darbai, eismas ribojamas 13-oje vietų. Programėlė taip pat pažymėjusi dvi avarijas.

Programėlė JUDU

Pagal programėlės žemėlapį, didelės spūstys yra:

Šeškinėse, tarp Viršuliškių ir Ukmergės gatvių;

Fabijoniškėse, Ateities, M. Lietuvio gatvėse;

Naujamiestyje, Iešmininkų gatvėje;

Pilaitėje, Tolminkiemio gatvėje;

Senamiestyje, Liepkalnio gatvėje.

Šiose vietose eismą sunkina avarijos: Žirnių g. ties Žirnių st. 2-oje juostoje (link oro uosto); Kareivių g. ties Žirmūnų g.; Geležinio Vilko g. ties A. Goštauto g.; Gariūnų g. ties Paneriškių g.; Antakalnio g. 86; Olimpiečių g. 1.

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Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys
Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Vilniuje fiksuotos milžiniškos spūstys

Šiame straipsnyje:
gatvės
spūstys
rugsėjis
sostinė
Vilnius
eismas
kelio darbai

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