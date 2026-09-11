 Šioje vietoje bus ribojamas eismas

Šioje vietoje bus ribojamas eismas

2026-09-11 13:30 klaipeda.diena.lt inf.

Savaitgalį Vilniaus miesto savivaldybėje, ant tilto ties Grigiškėmis, bus atliekami deformacinių pjūvių atnaujinimo darbai, informavo bendrovė „Kelių priežiūra“. Eismas bus laikinai ribojamas.

<span>Šioje vietoje bus ribojamas eismas</span>
Šioje vietoje bus ribojamas eismas / Asociatyvi P. Peleckio / BNS nuotr.

Vairuotojų dėl to prašoma iš anksto įvertinti galimus eismo pokyčius.

Minėti darbai bus pradedami penktadienį, 21 val., ir tęsis iki sekmadienio, 5 val. Vairuotojai įspėjami išlikti atidūs, patariama rinktis saugų greitį ir vadovautis laikinais kelio ženklais.

„Deformaciniai pjūviai leidžia tilto konstrukcijai prisitaikyti prie temperatūros svyravimų ir eismo apkrovų. Ilgainiui jie dėvisi, todėl jų atnaujinimas padeda užtikrinti konstrukcijos ilgaamžiškumą ir saugias eismo sąlygas.

Apgailestaujame dėl laikinų nepatogumų ir iš anksto dėkojame eismo dalyviams už kantrybę ir supratingumą“, – feisbuke skelbė „Kelių priežiūra“.

Šiame straipsnyje:
Grigiškės
tiltas
darbai
ribojamas eismas

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