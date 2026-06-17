Šioje Vilniaus gatvėje – eismo ribojimai: galimos spūstys

Vykdant paviršinių nuotekų tinklo statybos darbus dėl netikslių dujotiekio duomenų buvo paliestas dujotiekis. Dujų nuotėkio nėra, pavojaus gyventojams nekyla, tačiau dujotiekio remonto metu įvesti eismo ribojimai yra keičiami, užtikrinant sklandesnį eismą Vilniaus centro kryptimi.
Minėtu laiku miesto centro kryptimi važiuojančių transporto priemonių eismas Savanorių prospekto atkarpoje tarp Sausupio gatvės ir Liepsnos gatvės iš dalies bus kreipiamas į priešpriešinį eismą. Įprasta tvarka eismas vyks pirma eismo juosta, o iš antros ir trečios eismo juostos automobiliai turės persirikiuoti arba į pirmą eismo juostą, arba į vieną priešpriešinio eismo pusėje tik lengviesiems automobiliams skirtą eismo juostą.
Išvažiavimo iš miesto kryptimi atkarpoje nuo Liepsnos gatvės iki Sausupio gatvės ribojimų metu eismas vyks pirma ir antra eismo juostomis. Taip pat laikinai nebus galimybės pasinaudoti apsisukimu ties Savanorių prospektu 180C – apsisukti norintys vairuotojai tą padaryti galės sankryžoje su Sausupio gatve.
Dėl laikinų važiuojamosios dalies susiaurinimų abiem kryptimis gali formuotis spūstys, todėl vairuotojų prašoma pagal galimybes rinktis alternatyvius maršrutus.
Viešojo transporto eismas vyks kaip įprastai, tačiau dėl spūsčių tikimybės galimi viešojo transporto vėlavimai. Keleiviams rekomenduojama keliones planuotis su laiko atsarga.
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