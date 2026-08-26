Vilniaus taryba svarstys siūlymą iki metų pabaigos nemokamai važiuoti viešuoju transportu

Pagal opozicinės Socialdemokratų frakcijos Vilniaus taryboje seniūno Povilo Pinelio siūlomą sprendimą, nemokamas važiavimas galiotų miesto autobusų ir reguliaraus susisiekimo laivų maršrutais, nepriklausomai nuo keleivio bilieto rūšies.
Sprendimo projekto aiškinamajame rašte teigiama, kad tokia priemonė būtų taikoma reaguojant į geopolitinę krizę ir su ja susijusį naftos bei kuro kainų šuolį.
Taip pat siekiama paskatinti gyventojus rudens-žiemos sezonu dažniau rinktis viešąjį transportą, mažinti automobilių naudojimą, eismo apkrovą ir oro taršą.
Dokumente taip pat numatoma, kad išaugus keleivių srautams galėtų būti koreguojami viešojo transporto tvarkaraščiai, prireikus organizuojami papildomi reisai ar pasitelkiamas talpesnis transportas.
Vis dėlto numatoma ir galima problema dėl keleivių, kurie iki nemokamo viešojo transporto laikotarpio pradžios jau bus įsigiję ilgalaikius bilietus. Tokie keleiviai už viešojo transporto paslaugas jau būtų sumokėję, nors tuo pačiu laikotarpiu kiti galėtų važiuoti nemokamai.
Pasak P. Pinelio, atsižvelgiant į miesto biudžete modeliuojamą metinį pajamų iš bilietų surinkimo dydį, nemokamo viešojo transporto savivaldybė iki metų pabaigos negautų apie 5–6 mln. eurų pajamų iš bilietų. Jos galėtų būti kompensuojamos tikslinant miesto biudžetą iš viršplaninių pajamų.
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