Vilniuje susidūrė nepilnamečių vairuojami mopedai

Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas informuoja, kad rugsėjo 12 d. apie 23 val. 50 min. Vilniuje, Kalvarijų g., mopedas MBK, vairuojamas nepilnamečio (gim. 2010 m.), išvažiuodamas iš kiemo, nepraleido ir susidūrė su pagrindiniu keliu važiavusiu mopedu „CPI Motor Co Supercross“, kurį vairavo nepilnametis (gim. 2009 m.).
Eismo įvykio metu nukentėjo mopedo „CPI Motor Co Supercross“ vairuotojas, kuris, suteikus medicinos pagalbą ligoninėje, gydomas ambulatoriškai.
Surinkta medžiaga pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį dėl transporto saugumo sutrikdymo.
Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.
Naujausi komentarai