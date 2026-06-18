Vilniuje, ties Gariūnų viaduku, bus ribojamas eismas

„Vilniuje keisis eismo organizavimas ties Gariūnų viaduku. Tęsiant naujos viaduko dalies statybą bus vykdomi perdangos sijų montavimo darbai, todėl A19 kelyje Vilniaus kryptimi bus ribojamas eismas. Vairuotojai įspėjami apie galimas spūstis ir raginami iš anksto planuoti keliones arba rinktis alternatyvius maršrutus“, – teigiama pranešime.
Skelbiama, jog eismas ketvirtadienį bus ribojamas nuo 4 iki 16 val. Darbai bus vykdomi dviem etapais.
„Vykdant sijų montavimo darbus, Kirtimų–Gariūnų kryptimi eismas bus uždarytas, o transporto srautai nukreipiami apylankomis. Dėl intensyvaus automobilių srauto šioje vietoje galimos didesnės nei įprastai spūstys“, – teigiama pranešime.
„Pirmasis darbų etapas – nuo 4 iki 7 val. Šiuo laikotarpiu ties Gariūnų viaduku Vilniaus kryptimi bus vykdomi perdangos sijų montavimo darbai. Eismas po Gariūnų viaduku bus uždarytas ir nukreipiamas apylanka. Nuo 7 iki 9 val. numatyta technologinė darbų pertrauka – siekiant sumažinti rytinio piko metu susidarančias spūstis, Kirtimų–Gariūnų kryptimi eismas bus leidžiamas“, – nurodo „Via Lietuva“.
Tuo metu antrasis darbų etapas bus vykdomas nuo 9 iki 16 val. Jo metu bus tęsiami sijų montavimo darbai, o eismas po Gariūnų viaduku Vilniaus kryptimi bus visiškai uždarytas. Visas transportas, išskyrus viešąjį transportą, bus nukreipiamas apylankos maršrutu pro „Toyota“ centrą.
Viešasis transportas visų darbų metu bus praleidžiamas, eismą reguliuojant eismo reguliuotojams, tačiau dėl darbų eigos ir spūsčių galimi viešojo transporto vėlavimai.
Eismo ribojimai numatomi ir aplinkiniuose transporto mazguose bei viadukuose, kur, esant poreikiui, transporto srautų reguliavimą vykdys policijos pareigūnai arba rangovo paskirti atsakingi darbuotojai. Vairuotojų prašoma būti atidiems ir kantriems, stebėti laikinus kelio ženklus bei laikytis eismo reguliuotojų nurodymų.
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