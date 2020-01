2019-ieji Vilniuje: reikšmingos pergalės ir kvapą gniaužiantys pasirodymai

Pergalių metai. Trečią kartą sostinės arenoje surengtame Pasaulio standartinių sportinių šokių čempionate triumfavo ir pirmą kartą aukso medalius iškovojo Evaldas Sodeika ir Ieva Žukauskaitė-Sodeikienė. Dėl čempionų titulo iš viso varžėsi 80 geriausių pasaulio šokėjų porų iš 46 valstybių.

Praėjusiais metais po trejų metų pertraukos į Vilnių buvo sugrąžinta ir Karaliaus Mindaugo taurė. Įveikęs amžiną varžovą – Kauno „Žalgirį“ – į sostinę trofėjų pargabeno Vilniaus „Ryto“ klubas. Beje, šių rungtynių metu buvo užfiksuotas ir visų laikų Karaliaus Mindaugo taurės turnyro lankomumo rekordas. Finalinę kovą arenoje stebėjo 9350 žiūrovų.

Pergalės lydėjo ir Lietuvos kovos menų atstovus. Europos pilno kontakto (kiokušin) karatė čempionato senojo žemyno čempionių titulus sostinės arenoje iškovojo Inga Mikštaitė, Erika Žeburtovič ir Edgaras Sečinskis. Lietuvių pergalėmis buvo paženklintas ir „MMA Bushido 77“ čempionatas. Didžiausią karjeros pergalę šventė Tomas Pakutinskas – jis tapo naujuoju „MMA Bushido“ sunkiasvorių čempionu. Jaunasis Kasparas Strazdas iškovojo Baltijos šalių graplingo čempiono diržą. Pergalėmis sugrįžimą į aštuonkampį narvą pažymėjo ir Marius Žaromskis bei Sergejus Maslobojevas.

Didžiausias kubas Lietuvoje. Sostinės arenoje buvo sumontuotas modernus aukščiausios raiškos ir du kartus už buvusįjį didesnis LED ekranų kubas. Šis sprendimas rungtynes salėje stebintiems krepšinio aistruoliams ne tik suteikia daugiau statistinės informacijos, bet ir rungtynių stebėjimą perkelia į kitą lygmenį. Naująjį kubą sudaro keturi atskiri LED ekranai, kurių bendras plotas beveik 100 kv. metrų. Tai yra didžiausias kubas Lietuvoje. Patogu tai, kad šis kubas yra mobilus ir universalus. Kadangi kubą sudaro atskiri LED ekranai, jie gali būti montuojami ne tik į kubą, bet ir į kitokių formų plokštumas, pavyzdžiui, didžiulį ištisinį ekraną.

Rekordinis „Cirque du Soleil“ šou „Toruk – the First Flight“. Tai buvo jau penktasis garsiausio, populiariausio ir bene gerbiamiausio pasaulyje cirko kūrėjo pasirodymas. Pagal kultinę fantastinę Jameso Camerono dramą „Įsikūnijimas“ pastatytas šou sulaukė didžiulio lietuvių susidomėjimo ir tapo daugiausiai žiūrovų sulaukusiu „Cirque du Soleil“ šou Lietuvoje. Septynis „Toruk – the First Flight“ pasirodymus stebėjo beveik 23 tūkst. žiūrovų. Iš viso „Cirque du Soleil“ Vilniuje jau matė per 100 tūkst. žiūrovų. Šių metų lapkričio 26–29 d. Vilniaus „Siemens“ arenoje viešės dar vienas unikalus „Cirque du Soleil“ kūrinys – akrobatinių numerių gausa garsėjantis „Corteo“.

Ekskursijos. Naują sezoną „Siemens“ arena pasitiko šūkiu #ArenaVisiems. Tačiau arenai – tai daugiau nei šūkis, tai „Siemens“ arenos filosofija, skelbianti, kad arena įsiklausė ne tik į verslo poreikius (užpernai pristatė erdves „Cozy by Siemens arena“ ir „Confer by Siemens arena“), bet dar daugiau dėmesio skiria ir žiūrovams. Arena stengiasi pasiūlyti kuo daugiau skirtingo formato renginių, todėl sostinės gyventojus arenos komanda ypač nudžiugino sudariusi unikalią galimybę pasižvalgyti po pastato užkulisius ir pakvietusi į ekskursijas. Kadangi šie renginiai sulaukė itin didelio visuomenės susidomėjimo ir palankių vertinimų, planuojama, kad ekskursijų tradicija bus tęsiama ir šiemet.

15-asis gimtadienis. Drauge su ištikimiausiais savo bičiuliais, verslo partneriais, pramogų ir sporto pasaulio įžymybėmis „Siemens“ arena metų pabaigoje paminėjo savo 15-ąjį jubiliejų, kurį arenos vadovas Andrius Žiauberis vadina paauglyste. Šventinį vakarą vainikavo Daddy Was a Milk Man koncertas. Per penkiolika metų arenoje įvyko 1,5 tūkst. renginių ir apsilankė per 5,5 mln. žiūrovų.