Ankstyvojo kino festivalyje „Pirmoji banga“ vargonai žiūrovus palydės į „Pragarą“

Neatsiejama ankstyvojo kino seansų dalis – nebylius filmus lydinti gyvai atliekama muzika. Specialiai konkrečiam seansui parengtas unikalus garso takelis ir gyvas jo atlikimas sustiprina filmo žiūrėjimo patirtį, atveria platesnius interpretacijų horizontus ir reikšmingai papildo filmo turinį.

„Pirmoji banga“ muzikantams atveria duris į kitus kino festivalius

Pasak „Pirmosios bangos“ sumanytojo ir vieno iš organizatorių, Alekso Gilaičio, kiekvienas ankstyvojo kino festivalis buria ir muzikantų bendruomenę – kinas ir muzika šiame kontekste yra neatsiejami dalykai.

„Smagu matyti, kai pas mus pagroję muzikantai vėliau būna kviečiami akompanuoti kituose kino renginiuose. Nuo antrojo festivalio sezono „Pirmajai bangai“ grojęs pianistas Viktoras Orestas Vagusevičius, pernai buvo pakviestas į vieninteles pasaulyje kino akompaniatoriams skirtas dirbtuves, kurias organizuoja vienas seniausių ir svarbiausių ankstyvojo kino festivalių Pordenonėje, Italijoje. Jis buvo pirmas per visą festivalio istoriją dirbtuvėse dalyvavęs lietuvių muzikantas. Pasibaigus dirbtuvėms, Orestui buvo suteikta galimybė pagroti viename iš festivalio seansų. Ankstesniais metais nebylaus kino seansui „Pirmojoje bangoje“ grojo kolektyvas „Sheep Got Waxed“, kuris po sėkmingo seanso buvo pakviestas akompanuoti filmui prancūzų sinematekoje,“ – džiaugiasi Aleksas Gilaitis.

A. Eikevičiūtės nuotr.

Festivalyje – pasaulinė kino akompanavimo žvaigždė

Muzikavimas filmams reikalauja ne tik kruopštaus pasiruošimo, bet ir specifinių žinių, filmams akompanuojančių muzikantų pasaulyje yra labai nedaug, ir visi jie yra itin paklausūs. Siekiant ugdyti kino muzikantų bendruomenę, šiemet į „Pirmąją bangą“ atvyksta kino akompanavimo žvaigždė Frank Bockius – vienintelis profesionalus kino akompaniatorius, grojantis mušamaisiais. Pasaulinę žvaigždę žiūrovai išvys net trijuose „Pirmosios bangos“ seansuose, kuriems jis akompanuos kartu su lietuvių muzikantais.

„Labai tikimės, kad planas nesikeis, ir šiemet jau tikrai sulauksime Frank Bockius Lietuvoje, kurio vizitą planuojame nuo pernykščio festivalio sezono. Nors dėl pandeminių aplinkybių šis vizitas nusikėlė, tačiau dėl to bus tik dar turiningesnis. Kartu su Lietuvos muzikos ir teatro akademija ruošiame paskaitą, kurios metu svečias kartu su lietuvių pianistu Viktoru Orestu Vagusevičiumi papasakos studentams apie akompanavimo subtilybes XXI a. kontekste. Be to, planuojame vieną arba du studentus pakviesti išbandyti save kino salės scenoje. Atrinktus studentus filmo akompanavimui individualiai ruoš pats Frank Bockius“, – planus vardina A. Gilaitis.

A. Eikevičiūtės nuotr.

Pirmą kartą kino salėje – vargonų gausmas

Šiais metais „Pirmosios bangos“ seansuose pasirodys talentingi lietuvių muzikantai. Nuo pirmojo festivalio sezono akompanuojanti pianistė Simona Zajančauskaitė šiemet gros su Gleb Pyšniak (violončelė) ir Dalia Dedinskaite (smuikas). Kartu jie įgarsins vieną iš garsiausių nebyliojo kino šedevrų, daugelio kritikų vadinamą paskutine didžiąja nebylia komedija – „Generolas“ (angl. The General, 1926, JAV, rež. C.Bruckman, B. Keaton).

Filmui „Kūnas ir siela“ (angl. Body and Soul, 1925, JAV, rež. O. Micheaux) gros rinktinis trejetas – pianistas Egidijus Puožis, smuikininkas Zvignev Levcki ir perkusininkas Frank Bockius.

Dantės Aligjerio „Dieviškosios komedijos“ adaptacija „Pragaras“ (it. L'Inferno, 1911, Italijos karalystė, rež. F. Bertolini, A. Padovan, G. De Liguoro) suskambės Eglės Rudokaitės skambinamais vargonais ir Gabrielės Popovaitės fleita. Organizatoriai atskleidžia – tai bus vienas iš įspūdingiausių šio sezono seansų. „Kiekvienam filmui ieškome tinkamiausio instrumento, tiksliausiai filmo nuotaiką atspindinčio skambesio. O kas geriau gali įgarsinti Dantės pasaulį? Vieningai sutarėme, kad šiam gotikiniam paveikslui muzikaliai tinka ne kas kitas, kaip tik sodrus ir gilus vargonų gausmas“, – priduria A. Gilaitis.

A. Eikevičiūtės nuotr.

Nebylių „Pirmosios bangos“ seansų metu taip pat gros saksofonistas Matas Samulionis, garso režisierius Vidmantas Kazlauskas, pianistai Elžbieta Liepa Dvarionaitė ir Pavlo Pavlosyuk.

Ankstyvojo kino festivalis „Pirmoji banga“ rugsėjo 16–19 dienomis žiūrovų lauks Vilniaus kino centre „Skalvija“. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos.