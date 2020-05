Ant „Ozo“ skambės gyva muzika – koncertų ciklą pradės Jurga ir Lucky Luke

Nuo šiol ant prekybos ir pramogų centro stogo vakarais vyks ne tik prieš kelias savaites startavęs drive-in kino teatras, bet ir nauja koncertų erdvė „Ozas LIVE“.

Koncertų po atviru dangumi sezoną kitą savaitę pradės viena garsiausių Lietuvos dainininkių Jurga ir kylanti „Lithuania HQ“ žvaigždė Lucky Luke.

Renginiai vyks laikantis visų karantino saugumo reikalavimų. Ciklo „Ozas LIVE“ koncertus žiūrovai stebės pro savo automobilių langus didžiuliame LED ekrane, o aukštos kokybės garsas atkeliaus į automobilių radijo imtuvus.

Gegužės 14 dieną, „Ozas LIVE“ erdvę savo koncertu atidarys Jurga. Ne vieną virtualų koncertą karantino metu gerbėjams internetu transliavusi dainininkė džiaugiasi, kad po ilgos pertraukos vėl galės gyvai matyti klausytojus.

„Man neišmatuojamai gera, kad turėsime saugią erdvę koncertams su geru garsu,“ – pasakoja Jurga. „Džiaugiuosi už save, nes pasiilgau gyvų žmonių – kad ir mašinose – ir už žmones, kurie galės bent trumpam ištrūkti iš karantino nežinios ir pasisemti iš muzikos ramybės, stiprybės ir palaikymo.“

Jurga | Try Me (official video premiere)

Gegužės 15 dieną ant „Ozo“ aikštelės stogo koncertuos Lietuvoje ir užsienyje žinomas elektroninės muzikos atlikėjas Lucky Luke. Nuo 2017 metų su muzikos kompanija „Lithuania HQ“ dirbantis prodiuseris skaičiuoja milijonus perklausų „YouTube“ ir „Spotify“ platformose. Hitus „Lyd (Like You Do)“, „Cooler Than Me“ ir „F.E.E.L“ sukūręs Lucky Luke praėjusiais metais pasirašė sutartį su viena didžiausių įrašų kompanijų pasaulyje „Sony Music“.

Lucky Luke - F.E.E.L

Kitos savaitės Lucky Luke pasirodymu „Ozas LIVE“ pradeda savo elektroninės muzikos renginių ciklą – vėlyvais penktadienio vakarais čia pasirodys populiarūs šokių muzikos kūrėjai, tarp kurių bus ir daugiau „Lithuania HQ“ atlikėjų.

Anot organizatorių, bent kelis koncertus kas savaitę surengsianti gyvos muzikos erdvė neapsiribos kuriuo vienu muzikos žanru ir kvies populiariausias Lietuvos roko, indie, pop, šokių muzikos grupes. Gegužės 20 dieną čia koncertuos šiauliečiai rokeriai „Colours of Bubbles“, o gegužės 21 dieną – vienas žymiausių Lietuvos muzikos prodiuserių Leonas Somovas.

Planuojama, kad „Ozas LIVE“ koncertai veiks iki tol, kol praėjus koronaviruso grėsmei šalyje vėl bus galima rengti įprastus muzikantų pasirodymus. Koncertų metu taip pat bus galima užsisakyti maistą iš „Oze“ veikiančių restoranų.

„Ozo“ kino teatro ir koncertų erdvės „Ozas LIVE“ repertuarą galime surasti www.ozas.lt/autokinas, bilietus į koncertus platina „Paysera“.