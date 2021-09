„Baltic Pitching Forum 2021“ kviečia kino industrijos profesionalus į atviras paskaitas

Dalis programos bus atvira ir nemokamai transliuojama virtualiai iš anksto užsiregistravusiems kino profesionalams. Registracijos formą jau dabar galima užpildyti čia.

Pagrindinis BPF akcentas – viešos būsimų filmų projektų pristatymo sesijos „Pitching Sessions“, kurias vertins tarptautinė ekspertų komisija. Ją šiemet sudarys režisierius, publicistas ir Turino trumpųjų filmų mugės atstovas Massimo D'orzi, „Euro Connection“, Klermono-Ferano festivalio ir mugės koordinatorius Laurent Crouzeix, prodiuseriai, pardavimų agentai Ben Vandendaele ir Emilie Dubois bei Suomijos nacionalinės televizijos „Yle“ finansavimo fondo atstovė Sari Volanen.

Du projektai iš Baltijos šalių laimės kelialapius į 2022 m. didžiausio pasaulyje trumpametražių filmų festivalio Klermono-Ferano metu vykstantį koprodukcijos forumą „Euro Connection“ (Prancūzija) arba Turino trumpųjų filmų mugės metu organizuojamą renginį „You Only Pitch Twice“ (Italija).

Baltijos prodiuserių žiuri šįkart atstovaus Andreas Kasko (Estija), Ieva Ūbele (Latvija) bei Marija Razgutė (Lietuva), kurie BPF metu vieną iš dalyvių projektų apdovanos 1000 eurų „Baltic Producers MEDIA Award“ piniginiu prizu, inicijuotu „Kūrybiškos Europos“ biurų Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

M. Mikulėno nuotr.

Spalio 7 dieną Forumą tradiciškai pradės viešojo kalbėjimo ekspertė, įvairių tarptautinių projektų konsultantė ir talentų mentorė Gabriele Brunnenmeyer, kuri atrinktiems dalyviams skaitys paskaitą „Go Out and Pitch!“. Jos teigimu, kuo geriau pažįstate savo projektą, tuo lengviau yra juo sudominti kitus. Susitikimo metu lektorė dalysis žiniomis ir ilgamete patirtimi, kaip meistriškai pristatyti savo projektą.

8 diena bus dedikuota filmų projektų pristatymo sesijoms „Pitching Sessions“, kuriose dalyvaus 12-ka būsimų trumpųjų filmų iš Estijos, Latvijos, Lietuvos bei šiemet svečio teisėmis prisijungusios Švedijos. Pilną projektų sąrašą rasite čia.

Paskutinę renginio dieną, spalio 9-ąją, lauks viešos paskaitos, diskusija ir BPF alumnų filmų peržiūra. Programą pradės „Kūrybiškos Europos“ biuro MEDIA skyriaus Lietuvoje vadovės Austėjos Milvydaitės pranešimas „MEDIA 2021-2027: What‘s in there for shorts?“. Ji trumpai pristatys naują MEDIA programos kryptį, struktūrą, papasakos apie atsiradusias finansines galimybes kultūros ir kūrybos sektoriams, tarp jų ir trumpiesiems filmams.

Po jos seks vieno iš šių metų komisijos narių Ben Vandendaele paskaita „Short Film Sales and Distribution Mechanisms“, kurioje bus kalbama apie filmų platintojų ir pardavimo agentų vaidmenį bandant pasiekti filmo auditoriją. Pasakodamas kaip sėkmingai parduoti trumpuosius filmus, lektorius remsis realiais savo kompanijos „Radiator IP Sales“ pavyzdžiais. B. Vandendaele platinamas filmas „Displaced“ šiais metais tarptautinio Kanų kino festivalio buvo nominuotas Europos kino apdovanojimams.

Ne paslaptis, kad kino festivalių programų sudarymas daugeliui filmų kūrėjų yra mažai pažįstama sritis. Šią temą antroje dienos pusėje nagrinės pagrindinių tarptautinių trumpųjų filmų festivalių iš Šiaurės ir Baltijos šalių atstovai diskusijoje „Anatomy of Festival Programming – the Nordic and Baltic Landscape“.

M. Mikulėno nuotr.

Atviruose debatuose dalyvaus ir apie programos sudarymo strategijas bei ypatumus kalbės Per Fikse („Minimalen“ trumpametražių filmų festivalis, Norvegija), Sigrid Hadenius (Upsalos trumpametražių filmų festivalis, Švedija), Jukka-Pekka Laakso (Tamperės kino festivalis, Suomija), Laurence Boyce (Talino kino festivalio „Juodosios naktys“ trumpametražių filmų sekcija „PÖFF Shorts“, Estija) ir Rimantė Daugėlaitė (Vilniaus trumpųjų filmų festivalis, Lietuva). Pokalbis organizuojamas bendradarbiaujant su „Nordic-Baltic Shorts Network“.

Renginį užbaigs „Baltic Pitching Forum“ alumnų filmų peržiūra ir klausimų bei atsakymų sesija su kūrėjais. Programoje bus parodyti penki trumpieji filmai, pelnę pripažinimą įvairiuose tarptautiniuose kino festivaliuose bei nacionaliniuose apdovanojimuose: 2016 m. BPF nugalėjusi animacija „Riga’s Lilac“ (rež. Lizete Upīte, Latvija), vaidybinis trumpametražis iš Estijos „Ice“ (rež. Anna Hints), Venecijos kino festivalyje pristatytas ir 2015 m. BPF įvertintas Lauryno Bareišos filmas „Pirtis“, Roberto Neveckos animacija „Sniego pastogė“ ir vaidybinis filmas iš Latvijos „Castratus the Boar“ (rež. Raitis Ābele ir Lauris Ābele).

„Baltic Pitching Forum“ vyks spalio 7–9 dienomis Nacionalinėje dailės galerijoje (Konstitucijos pr. 22 Vilnius) bei virtualiojoje erdvėje. Dalyvavimas atvirose paskaitose nemokamas, tačiau būtina išankstinė registracija. Planuojantiems Forume lankytis gyvai, privaloma su savimi turėti galimybių pasą.