„Bohemiečiams“ – 20: Vilniaus rotušės aikštėje net keturis vakarus atgis legendiniai spektakliai

Čia vyks nemokamas renginių ciklas, kurio metu didžiuliame ekrane su aukščiausio lygio garso technikos pagalba atgis jau legendomis tapę spektakliai, sukūrę „bohemiečių“ istoriją.
Tai bus reta galimybė sugrįžti į laiką, kai viskas prasidėjo – pamatyti tuometinę „Bohemą“ su dar tik debiutuojančiais Asmik Grigorian, Edgaru Montvidu bei kitais šiandien tarptautines operos scenas puošiančiais Lietuvos operos solistais.
Tai - proga pamatyti spektaklius, kurių šiandien jau nebėra galimybės išvysti gyvai. Prisiminimuose beveik legendomis apipintą „Svynį Todą - demoną kirpėją“, romantiškąjį „Verterį“ ir didingą „Trubadūrą“. Dauguma jų atnešė ne tik didžiulį publikos palaikymą, bet ir aukščiausius scenos meno - Auksinio scenos kryžiaus - apdovanojimus solistams.
Tai spektakliai - puikiai atspindintys skirtingus trupės kūrybinius etapus, kurių metu formavosi savita „bohemiečių“ teatrinė kalba ir jų santykis su žiūrovu. Tačiau rugsėjį Rotušės aikštėje vyksiantis ciklas nebus vien retrospektyva.
Visus keturis vakarus spektaklių peržiūras lydės gyvos diskusijos, susitikimai ir muzikologų pristatymai, kviečiantys prisiminti ne tik tai, kas buvo scenoje, bet ir žmones, aplinkybes bei idėjas, iš kurių per dvidešimt metų formavosi vienas ryškiausių Lietuvos operos reiškinių.
Prieš dvidešimt metų – avantiūra, šiandien – operos istorijos dalis
„Bohemiečių“ istorija prasidėjo prieš dvidešimt metų iš noro operą kurti kitaip: šiuolaikiškai, kinematografiškai, gyvai, be iš anksto nustatyto atstumo tarp scenos ir žiūrovo.
Aplink režisierę Dalią Ibelhauptaitę, dirigentą Gintarą Rinkevičių, kostiumų dizainerį Juozą Statkevičių ir jų bendraminčius susibūrė jauna kūrėjų bei atlikėjų karta.
„Bohemiečių“ spektakliuose augo solistai, vėliau tapę ryškiais tarptautinių operos scenų vardais. Taip pat Kongresų Rūmai suteikė namus Lietuvoje daugeliui pasaulio teatruose dainuojančių atlikėjų, o opera prakalbo plačiausiam publikos ratui.
Per dvidešimt metų keitėsi spektakliai, scenos, atlikėjų kartos ir pats Vilnius. Tačiau viena liko nepakitę – publika, visada buvusi svarbiausia šios istorijos dalmi. Todėl jubiliejus negali vykti uždarose erdvėse ir išsikelia į jo publikai artimas bei atviras miesto erdves.
Sugrįžimas į Rotušės aikštę – po „Makbeto“
Mintis operą išnešti būtent į Rotušės aikštę, nėra atsitiktinė.
Praėjusiais metais čia buvo parodyta „Vilnius City Opera“ projekto „Pakartojimo nebus: Makbetas“ tiesioginė transliacija, taip pat tapusi precedento neturinčiu įvykiu.
Nepaisydami rudeniško oro, pamatyti operos, Lietuvoje paprastai egzistuojančios visai kituose kontekstuose, į aikštę susirinko tūkstančiai žmonių. Tuo pat metu pasirodymas buvo transliuojamas ir keliose Ukrainos teatrų slėptuvėse.
Tai parodė, kad opera gali tapti žymiai didesniu miesto įvykiu – ne uždara ceremonija, o bendru išgyvenimu po atviru dangumi, sujungtu gyvu ryšio tiltu.
Dvidešimtmečio proga Vilnius City Opera grįš net keturis kartus. Keturi vakarai, didelis ekranas, aukščiausio lygio vaizdo ir garso technika, keturi „bohemiečių“ istorijos spektakliai, diskusijos ir gyvas pokalbis apie dvidešimt Lietuvos operos metų.
Vieniems tai bus galimybė dar kartą pamatyti spektaklius, kuriuos šiandien prisimename tik iš jų premjerų, o kitiems – pirmą kartą susitikti su tuo, apie ką iki šiol tik sklando legendos ir pasakojimai.
Pamatyti Asmik Grigorian ir Edgarą Montvidą pirmosios „Bohemos“ laikais. Atgaivinti „Svynį Todą“, sugrįžti prie „Verterio“ ir iš naujo įvertinti „Trubadūrą“. Keturis vakarus iš eilės stebėsime, kaip per šiuos spektaklius, balsus ir skirtingas epochas buvo kuriamas dvidešimties metų fenomenas, vardu „bohemiečiai“.
Svarbiausia – nereikės nei bilieto, nei išankstinio pasiruošimo
Publika bus laisva ateiti į diskusiją, prisijungti po jos, pasilikti visam spektakliui, ar užsukti tik trumpam. Galų gale - galbūt pirmą kartą gyvenime patirti operą tiesiog miesto aikštėje.
Nuo pirmosios „Bohemos“ iki šiandien Daliai Ibelhauptaitei, Gintarui Rinkevičiui, „Vilnius City Opera“ ir Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro bendruomenei žmonės buvo ir tebėra svarbiausia šios bendros istorijos dalis.
„Bohemiečiams 20“ vyks rugsėjo 17–20 dienomis Vilniaus rotušės aikštėje.
Visi renginiai – nemokami.
Išsami keturių vakarų programa, diskusijų temos ir jų dalyviai bus paskelbti netrukus.
Projektą finansuoja Lietuvos Kultūros Taryba ir Vilniaus Miesto Savivaldybė.
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