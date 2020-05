D. Montvydas, V. Bareikis ir kiti išbandys koncertų automobiliuose formatą

Gegužės 22-ąją, šį penktadienį, ant aerodromo scenos pakils Vidas Bareikis su savo VB Gang’u. „Tai bus pirmas mūsų koncertas po didžiojo šou „Žalgirio“ arenoje, todėl norisi išlaikyti tą kartelę ir pateisinti M.A.M.A geriausios metų koncertinės grupės vardą. Bus ir fejerverkų, ir specialiųjų efektų. Jau žinau, kad mes su grupe į koncertą atvyksime itin prabangiais automobiliais. Paskui gali būti ir sudaužytų mašinų, nes kai man nelaiko nervai, tai gali nutikti kažkas įdomaus“, – juokėsi V. Bareikis.

Praėjusį šeštadienį jis apsilankė Paluknio aerodrome surengtame Junior a koncerte. „Labai patiko formatas. Ir jei Junior a kelis kartus nusileido nuo scenos ir palakstė tarp mašinų, tai aš jau įsivaizdavau, kaip laipiosiu maisto furgonais ir ne tik jais, o galiausiai atsidursiu pas kažką automobilyje. Žinoma, apsivilkęs apsauginį skafandrą, – sakė V. Bareikis. – Karantino pauzės beveik nepajutau: sukūrėme 50 tiesioginio eterio televizijos laidų, įrašiau 10 dainų – kelias naujas pagrosiu aerodrome, ir, be to, labai aktyviai sportavau. Tai penktadienį bus proga pasitikrinti, kokią formą įgyjau per tą laiką. Stengsimės ir šiaip ypatingą „Drive In‘ą“ padaryti dar ypatingesniu.“

Gegužės 23 d. Paluknio aerodrome koncertuos „Antikvariniai Kašpirovskio Dantys“. Kai 2006-aisiais du bičiuliai nusprendė sukurti grupę, jos pavadinimu virto gamtoje natūraliomis sąlygomis nesutinkamų žodžių kombinacija, sukelianti ilgalaikę migreną gilios prasmės ieškotojams.

Bet per visus tuos metus savo polkomis, postpunk‘u ir mariachi, širdį draskančiomis baladėmis ir stipria energija „Antikvariniai Kašpirovskio Dantys“ užhipnotizavo mases. Vienas tokių seansų įvyks ir šeštadienį. Be kita ko, koncerto pievoje ypatingai aktualiai nuskambės jų autohitas „Mažulė“, kvepiantis gamtai draugiškais plovikliais.

Apie tai, kad reikėtų pablizginti ratus vykstant į „Drive In Live“, užsiminė ir „Mad Money“. „Plauni bolidą – ir susimatom. Važiuojam!“ – trumpą ir aiškią žinutę gerbėjams paliko šie kauniečiai, pasiruošę suvarpyti aerodromo pievą aštriausiais hitais specialiame hip hopo vakarėlyje gegužės 28 dieną.

Tą patį vakarą sceną drebins ir trap’ins dar vienas skandalingas Kauno kolektyvas – „Flying Saucer Gang“. Išsitrins suvaržymų ribos, pasijus Karibai.

Gegužės 29 dieną koncertų seriją pratęs Donatas Montvydas su grupe. „Aš buvau aerodrome „G&G Sindikato“ koncerte ir labai aiškiai pajutau, kad muzika ten yra esminis dalykas. Vaizdas ne tiek jaudina, bet garsas – dominuojantis faktorius. Mane maloniai nustebino, kad jis – labai kokybiškas! Tikrai faina. Todėl atvažiuokite automobiliais, pagamintais po 2015 metų su modernia garso sistema. O jei dar kas nors turi subą po sėdyne...“ – linksmai kalbėjo D. Montvydas.

Į būsimą koncertą Donatas žvelgia „idėjiškai ir istoriškai“. „Po 20 metų galėsime prisiminti, kokiomis sąlygomis grojome per karantiną. Be to, labai pasiilgau kolektyvo. Scena mus labiausiai jungia. Kai sulaukėme pasiūlymo koncertuoti, pirmiausiai grupės paklausiau – chebra, jūs norit? Visi buvo už. O kai kolektyvas nori lipti ant scenos kartu, mane tai stipriai įkvepia. Be to, tai gali būti pirmas ir paskutinis kartas, kai mes sugrosime tokį koncertą. Nekeliame sau užduočių kažką naujo išrasti, neturiu kam ko įrodinėti. Tiesiog pasiilgome scenos, muzikos ir savo gerbėjų. Todėl sutarėme pasimėgauti ir ištransliuoti tai per radijo imtuvus. Aš priimu tokias aplinkybes, kokios šiuo metu yra, ir esu pasiruošęs viską išpildyti kaip įmanoma geriausiai“, – sakė D. Montvydas.

Gegužės 30 dieną pavasario koncertų ciklą vainikuos ir į vasarą palydės Linas Adomaitis. Šiuo metu atlikėjas užsiėmęs „mielais buitiniais namų reikalais“, bet neslepia, kad scenos labai trūksta.

„Į Paluknio aerodromą atvyksime su ritmo grupe ir pritariančiomis vokalistėmis, bus pilna scena žmonių. Esu labai pasiilgęs koncertų. Beveik trys mėnesiai be jų jau yra uch, o dar prieš tai pusę metų su šeima leidome Ispanijoje, jos salose. Tiesą sakant, esu žvėriškai išsiilgęs, todėl net nežinau, kas vyks ant scenos. Ko gero, mes ją totaliai sudeginsime. Informuosiu automobilių ekipažus, kad laikytųsi saugaus atstumo, – juokėsi L. Adomaitis. – Labai laukiu tokio naujo formato koncerto. Įdomu bus išgirsti ovacijas, sukeliamas automobilių signalais, pasižiūrėti, kaip žmonės mojuoja automobilių valytuvais ir kaip švieselės atrodo nuo scenos. Žodžiu, susimirksėsime. Ruošiame labai stiprią programą, publikai atsiduosime visais 200-ais procentų ir gražiai pasitiksime vasarą kartu.“