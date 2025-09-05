 Dėl galimų dirigento Gianlucos Marciano planų vykti į Rusiją – griežtas LNOBT atsakas

2025-09-05 16:18
BNS inf.

Dėl galimų dirigento Gianlucos Marciano (Džanlukos Marčiano) planų vykti į Rusiją, Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras (LNOBT) nutraukia bendradarbiavimą su menininku.

Gianluca Marciano
Gianluca Marciano / gianlucamarciano.info nuotr.

Kaip penktadienį pranešė LNOB, kilus abejonėms dėl penktadienį vyksiančios operos „Lietuviai“ muzikos vadovo, dirigento G. Marciano galimo dalyvavimo muzikiniuose renginiuose Rusijoje, teatras atsisako jo paslaugų.

„Nors savo viešuose pasisakymuose Vilniuje dirigentas G. Marcianò nedviprasmiškai pabrėžė palaikantis ukrainiečių kovą už laisvę, akcentavo savo bendradarbiavimą su žymiais Ukrainos menininkais ir neigė savo dalyvavimą renginiuose Rusijoje, jis nesugebėjo visiškai išsklaidyti kilusių abejonių“, – rašoma teatro pranešime.

Viešojoje erdvėje pasirodė informacija, kad lapkričio 19 dieną G. Marciano turėtų diriguoti koncertui Maskvoje su Rusijos nacionaliniu orkestru Čaikovskio koncertų salėje. Pats G. Marciano interviu LRT radijui neigia tokią informaciją ir tvirtina, kad tai yra Rusijos dezinformacijos ataka prieš jį.

Jis tvirtino neturintis planų vykti į Rusiją.

„Aš neturiu ir nenoriu turėti jokio ryšio su Rusija“, – sakė jis.  

LNOBT pranešė, kad vietoje G. Marciano operoje diriguos teatro vyriausiasis dirigentas Ričardas Šumila.

