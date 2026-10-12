Du Lietuvos projektai – prestižinių tarptautinių apdovanojimų finale

Lietuvos Vyriausybės kanceliarijos bei Latvijos investicijų ir plėtros agentūros (LIAA) projektas „From Osaka to the Baltics: Turning virtual trees into living forests“ („Kizuna Forest“) nominuotas „Best Communication Strategy | Place Brand“ kategorijoje, o „Go Vilnius“ organizuojamas „Vilnius Pink Soup Fest“ – dviejose kategorijose: „Best Citizen Engagement“ ir „Best Placemaking Initiative“.
Virtuali idėja tapo tikru mišku
Vyriausybės kanceliarijos ir LIAA iniciatyva „Kizuna Forest“ gimė 2025 m. Osakoje vykusioje pasaulinėje parodoje „EXPO 2025“. Baltijos paviljono lankytojai galėjo virtualiai pasodinti medį Lietuvoje arba Latvijoje, o jų pasirinkimas buvo susietas su realiu miško sodinimu.
Prie iniciatyvos įgyvendinimo Lietuvoje prisidėjo Valstybinių miškų urėdija, Latvijoje – AS „Latvijas valsts meži“. Viena svarbiausių projekto vietų Lietuvoje tapo Joniškio rajonas, Latvijoje – Tervetė. Per visą parodos laikotarpį virtualiai pasodinta beveik pusė milijono medžių, o iki spalio pabaigos Lietuvoje ir Latvijoje realiai bus pasodinta daugiau kaip 420 tūkst. medžių.
Vyriausybės komunikacijos departamento direktorius Marius Gurskas pažymi, kad projektas neapsiribojo komunikacine kampanija ar vienkartine patirtimi tarptautinėje parodoje: virtualus veiksmas buvo paverstas realiu rezultatu – augančiu mišku, kuris išliks ištisus dešimtmečius.
„Manau, tai yra labai prasmingos komunikacijos pavyzdys: žmonės ne tik išgirdo apie Lietuvą, bet ir savo veiksmu galėjo prisidėti prie konkretaus, gamtai naudingo, ilgalaikę vertę kuriančio rezultato. Kiekvienas, virtualiai sodinęs medį, turi ir galimybę atvykti į Lietuvą ir jį surasti. Taip kuriamas asmeninis ryšys, patirtis, o tai yra stipriausias poveikis, stipri emocija, formuojanti teigiamą šalies įvaizdį“, – sakė M. Gurskas.
Nuo vietinės iniciatyvos iki tarptautinio festivalio
Kitas „City Nation Place Awards 2026“ finalininkas – projektas „Vilnius Pink Soup Fest“ – per kelerius metus iš vietinės iniciatyvos išaugo į tarptautinį miesto renginį. 2026 m. rožinis skaniausio vasaros patiekalo festivalis pritraukė beveik 180 tūkst. lankytojų, iš kurių beveik 35 tūkst. buvo svečiai iš užsienio šalių. Prie festivalio šiemet prisijungė daugiau kaip 330 Vilniaus vietų – restoranų, kultūros, verslo ir kitų organizacijų.
Per ketverius metus Vilniaus turizmo ir verslo plėtros agentūros „Go Vilnius“ organizuojamas festivalis nuo 15 tūkst. dalyvių pirmaisiais metais išaugo daugiau nei dešimt kartų. Kitąmet laukia jau jubiliejinis penktasis „Vilnius Pink Soup Fest“.
„Šaltibarščiai yra ne tik nacionalinis mūsų patiekalas, bet ir Vilniaus charakterį puikiai atspindintis simbolis: spalvingas, netikėtas, atviras ir kviečiantis būti kartu. Džiaugiamės, kad festivalis įtraukia vis daugiau miesto žmonių, organizacijų ir svečių iš užsienio, o nominacijos dviejose kategorijose rodo, kad toks bendruomeniškas miesto kūrimas yra pastebimas ir tarptautiniu mastu“, – sakė Vilniaus miesto verslo ir turizmo plėtros agentūros „Go Vilnius“ Komunikacijos skyriaus vadovė Eglė Girdzijauskaitė.
Apdovanojimuose festivalis nominuotas ne vien už sugebėjimą įtraukti visuomenę bei verslą, bet ir už unikalią vietokūros (angl. placemaking) idėją, kai visas miestas – nuo transporto ir oro uosto iki kavinaičių ir viešųjų erdvių – kelioms dienoms tampa vientisa patirtimi.
„City Nation Place Awards“ – tarptautiniai apdovanojimai, skirti miestų, regionų ir valstybių įvaizdžio, rinkodaros, komunikacijos, piliečių įsitraukimo ir vietokūros iniciatyvoms. „City Nation Place“ veiklą pradėjo Londone 2015 m., o šiandien apdovanojimai laikomi vienu svarbiausių tarptautinių vietovės įvaizdžio ir rinkodaros sričių konkursų. Šiemet 12-oji „City Nation Place Global“ konferencija vyks lapkričio 4–5 d. Londone, o apdovanojimų ceremonijoje lapkričio 5 d. bus paskelbti šių metų nugalėtojai.
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