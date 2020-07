E. Jennings kviečia į išskirtinį albumo pristatymo koncertą Vilniuje

Čia įvyks naujausio E. Jennings abumo „Songs In Saturn“ pristatymo koncertas. Dainininkė, kartu su „Retro Swing Orchestra“ muzikantais, koncerte atliks daug naujų ir gerai žinomų dainų „The Truth“, „Black Is The Colour“ bei naująjį hitą „Because Of You“, kurį įrašė kartu su Andriumi Mamontovu.

Bilietus į išskirtinį E. Jennings albumo „Songs In Saturn“ pristatymo koncertą Vilniuje jau galima įsigyti visose „Bilietai.lt“ kasose ir internete: www.bilietai.lt.

„Karantino metu namuose kartu su mūsų vaikais sukūrėme nemažai muzikos, filmavome vaizdo klipus ir darėme viską, kas pakeltų žmonių dvasią, tačiau niekas neprilygsta pasirodymui scenoje“, – sako E. Jennings. „Gyvos muzikos koncerte trykšta ypatinga energija, kurią sukuriame kartu su publika. Aš esu laiminga, kad vėl galėsiu koncertuoti „Vasaros terasoje“ Vilniuje, kur kartu su geriausiais muzikantas atliksime visas mano naujas dainas ir populiariausius hitus. Tai bus įspūdingas vakaras, kuriame švęsime galimybę vėl kartu džiaugtis gyva muzika“.

Viena populiariausių šalies dainininkių neseniai šventė jubiliejinį gimtadienį. 40-ties metų jubiliejaus proga E. Jennings didžiausią dovaną padovanojo gerbėjams – išleido ilgai lauktą solo albumą „Songs In Saturn“.

„Tai bus išskirtinis albumo „Songs In Saturn“ pristatymo koncertas“, – sako E. Jennings. „Be naujausių dainų atliksiu ir gerai žinomus kūrinius „Lovely Day“, „Leading Me Home“ ir daug kitų – švęsime naują albumą, gyvenimą ir muziką“.