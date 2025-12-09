„Eurovizijos“ nugalėtojas Nemo pirmą kartą surengė koncertą Lietuvoje

Nemo pasirodymą Vilniuje pradėjo „Dance With Your Hair Stylist“ – DJ'a iš Vilniaus, jau spėjusi sužibėti vasarą vykusiuose koncertuose Vilniaus Kalnų parke. Koncerto metu skambėjo didžiausi atlikėjo hitai – nuo ankstyvųjų singlų iki šviežiausios atlikėjo kūrybos. Ypač audringai sutiktos dainos „Du“, „Ke Bock“, bei, žinoma, „The Code“, kurią žiūrovai traukė kartu nuo pirmojo priedainio.
„Man labai patinka Lietuva. Dievinu jūsų maistą ir architektūrą. Tai nėra mano pirmas kartas šioje šalyje – čia lankiausi dar šių metų pradžioje,“ – žiūrovams sakė Nemo.
Šveicarų superžvaigždės muzikos karjerą pradėjo prieš aštuonerius metus – nuo 2016-ųjų singlais išleidžiamos dainos tampa sėkmės sulaukusiais hitais. 2017 m. pasirodęs singlas „Du“ Šveicarijoje buvo parduotas platininiu tiražu, tais pačiais metais išleista daina „Ke Bock“ – auksiniu tiražu.
2024 m. ryškiausiomis spalvomis sužibusi spalvingoji popžvaigždė Nemo nugalėjo „Eurovizijos“ finale, kur su daina „The Code“ surinko 591 tašką – ketvirtas didžiausias taškų skaičius per visą konkurso istoriją. Daina-laimėtoja pateko į perkamiausių hitų sąrašus ne tik Šveicarijoje, Suomijoje, Vokietijoje, Airijoje, Italijoje, Nyderlanduose, Norvegijoje, Švedijoje ir Jungtinėje Karalystėje, bet ir pasauliniame „The Billboard Global 200“ tope.
Nemo groja keliais instrumentais ir jau spėjo pelnyti ne vieną Šveicarijos muzikos apdovanojimą. Pirmuosius apdovanojimus „Best Newcomer“ ir „Best Talent“ laimėjo 2017-aisiais, o 2018-ieji metai buvo dar sėkmingesni: svarbiausioje Šveicarijos muzikos industrijos „Swiss Music Awards“ ceremonijoje laimėti „Best Solo Act“, „Best Breaking Act“, „Best Live Act“ ir „Best Hit“ apdovanojimai.
Nemo Mettler šiuo metu gyvena Berlyne ir tapo pirmąja savęs jokiai lyčiai nepriskiriančia žvaigžde, nugalėjusia „Eurovizijoje“. Dainų konkurso finale laimėjusi daina „The Code“, lyginta su Džeimso Bondo filmuose skambančia muzika ir garsiąja ispaniškos habaneros melodija iš Georges Bizet operos „Karmen“, Nemo pavertė pasauline garsenybe.
2025 m. Nemo pristatė savo pirmąjį studijinį albumą „Arthouse“ – kūrybiškai drąsų, žanrus laužantį ir asmeninę tapatybę atvirai tyrinėjantį darbą. Albume susipina popmuzika, elektronika, orkestrinės aranžuotės ir teatralūs elementai, kurie tapo neatsiejama atlikėjo stiliaus dalimi. „Arthouse“ klausytojams pristato ir naujas, ir jau gyvai atliktas dainas, atspindinčias Nemo meninį kelią po „Eurovizijos“ pergalės.
