Festivalyje „Vilnius – atvira muzikos salė“ – V. Baumilos hitas „Kunigunda“

Penktadienį savo nemokamuose koncertuose klausytojų lauks vieni populiariausių šalies atlikėjų, žadančių išskirtinę programą – Karoliniškėse skambės nauji Monikos Marijos kūriniai, o Žirmūnuose – Vaido Baumilos hitas „Kunigunda“.

Pristatys naują kūrybą

Kiekvienais metais Knygų mugės „Muzikos salės“ programa šiemet perkelta į miesto gatves. Liepos mėn. 23–25 dienomis sostinės skirtinguose rajonuose bus įrengtos septynios muzikos scenos, kuriose per tris dienas įvyks daugiau nei 50 pasirodymų. Jau šį penktadienį savo pasirodymą sostinėje surengs ir naują albumą netrukus išleisianti Monika Marija.

Atlikėja tikina, kad į koncertą susirinkusiems klausytojams ruošia išskirtinį pasirodymą ir gausią programą, kurioje skambės tiek žinomi ir klausytojų jau pamėgti kūriniai, tiek dar negirdėtos dainos iš naujausio atlikėjos albumo.

„Būsimame pasirodyme skambės ne tik kūriniai iš mano pirmojo albumo ir geriausiai gerbėjams atpažįstamos autorinės dainos „Light on“, „Tavo rankose“, „If I leave“, „Pamelavau“, bet ir naujausias singlas „Žaidimas“. Be to, koncerte klausytojams pirmą kartą su grupe atliksime ir dar niekur negirdėtų muzikinių kūrinių iš naujojo mano albumo. Bus gera pagaliau su visais pasidalinti šiais kūrybos vaisiais“, – intriguoja dainininkė.

Renginiai turėtų padėti atsigauti nuo pandemijos nukentėjusiems muzikantams ir atskleisti gyvenamųjų rajonų kultūrinį potencialą.

Monika Marija džiaugiasi, kad koncertas vyks atokiau nuo miesto centro. Anot jos, Vilnius – galimybių miestas, kuriame kiekvienas gali atrasti kažką naujo, o šis festivalis padės geriau pažinti Vilniaus mikrorajonus, kuriuose apsilankoma rečiau. Atlikėjos ir jos grupės pasirodymą bus galima išgirsti liepos 23 dieną, penktadienį, 18 val. Monika Marija koncertuos Karoliniškėse įrengtoje scenoje (pievelėje prie I. Šimulionio g. 5), iš kur atsiveria Vilniaus senamiesčio panorama, matomas Gedimino bokštas ir Trijų kryžių kalnas. Koncertas bus nemokamas ir atviras visiems.

Žirmūnuose nuskambės hitas „Kunigunda“

O vilniečiai, gyvenantys kitoje miesto pusėje, taip pat galės pasimėgauti gyvai skambančia muzika net ir savo namų balkonuose – penktadienį Žirmūnų daugiabučių kieme koncertuos ir V. Baumila. Jis sako klausytojams taip pat paruošęs staigmenų – pristatys naujas, dar niekus negirdėtas dainas.

Pats užaugęs Šeškinės mikrorajone, dainininkas pasakoja visą vaikystę praleidęs Vilniaus mikrorajonuose. „Nors Šeškinė yra mano gimtasis rajonas, Žirmūnai buvo kaimynystėje ir mes ten dažnai apsilankydavome. Tais laikas buvo daug nesantaikos, negražių žaidimų ir skirtingų mikrorajonų tarpusavio varžymosi, tačiau visa tai yra istorija ir gyvenimo dalis, kurią dabar smagu prisiminti. Man smagu sugrįžti į tuos rajonus, kuriuose buvo praleista daug jaunystės dienų su draugais“, – prisimena jis.

„Muzikos bendruomenei vėl koncertuoti gyvai publikai, net ir smulkesnei vietinei bendruomenei, yra labai svarbu. Tuo pačiu – galimybė atgaivinti miesto spalvą, judesį ir nuotaiką. Šis reiškinys yra be proto svarbus ir prisijungti prie jo, man, kaip tikram vilniečiui, yra didelė garbė. Be to, galbūt šis koncertas paskatins ir mano klausytojus atrasti naujas miesto erdves“, – priduria V. Baumila.

Atlikėjas atskleidžia, kad koncerto metu nuskambės ir jo sparčiai išpopuliarėjusi bei tikru vasaros hitu tapusi daina „Kunigunda“ – vaizdo įrašų platformoje „YouTube“ daina perklausyta daugiau nei 2 milijonus kartų. Nemokamas ir visiems atviras V. Baumilos koncertas vyks liepos 23 d., penktadienį, 19 val. Žirmūnų g. 20 daugiabučio kieme.

Ruošiasi Vilniaus jubiliejui

Festivalio „Vilnius – atvira muzikos salė“ organizatoriai teigia, kad renginiai turėtų padėti atsigauti nuo pandemijos nukentėjusiems muzikantams ir atskleisti gyvenamųjų rajonų kultūrinį potencialą – pagerinti gyvenamųjų rajonų aplinką, įpūsti gyvybės, padaryti juos jaukesnius.

Festivalio „Vilnius – atvira muzikos salė“ koncertai yra viena iš Vilniaus 700–ojo gimtadienio šventės dalių – nors patį jubiliejų sostinė minės 2023 metais, šventei skirti renginiai ir iniciatyvos vyksta jau dabar. Antakalnyje koncertuos „Baltos varnos“, Karoliniškėse – Monika Marija, grupė „Colours of Bubbles“, Viktoras Diawara su projektu „Elektroninės sutartinės“ ir kiti. Lazdynų scenoje pasirodys „Baltasis kiras“, Naujojoje Vilnioje – grupė „Biplan“, Ozo parko scenoje – Rūta Loop, Giedrius Nakas, „Poliarizuoti stiklai“ ir kt. Jeruzalėje koncertuos „The Schwings Band“, o Žirmūnų scenoje pasirodys Vaidas Baumila, „Strings Of Earth Orchestra“ ir kiti.