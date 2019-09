Nacionalinė filharmonija pradeda 79-ąjį koncertų sezoną

Į 79-ąjį sezoną žengianti Filharmonija nuo rugsėjo iki gegužės numato surengti per pusantro šimto įvairaus žanro koncertų – rečitalių, kamerinių, orkestro muzikos, edukacinių koncertų visai šeimai ir kt. Rugsėjį, spalį ir lapkričio pradžioje visi numatyti Filharmonijos koncertai dar keliaus per įvairias Vilniaus bei kitų Lietuvos miestų sales, o štai lapkričio gale jau ketinama sugrįžti namo, į Nacionalinės filharmonijos Didžiąją salę.

Filharmonijos salės jau pasiilgo visi – ir koncertų lankytojai, ir muzikantai, ypač didieji Filharmonijos kolektyvai – Lietuvos nacionalinis simfoninis ir kamerinis orkestrai. Juk tenka keliauti per įvairias sales, patirti nelengvų iššūkių. Tačiau, pasak Filharmonijos direktorės Rūtos Prusevičienės, salės renovacijos metas, nors ir sunkus, yra kūrybingas. „Orkestrai nuo sausio keliavo visur, kur tik buvo didelės scenos, – ne tik į Pažaislio, Užutrakio, Tytuvėnų festivalius, bet ir į Plungės, Tauragės, Mažeikių, Šiaulių, kitų miestų šventes, į retai koncertų sulaukiančius Lietuvos pakraščius. Dabar jau daugelis šalies festivalių nebeįsivaizduoja savo programų be Nacionalinio simfoninio ir Lietuvos kamerinio orkestrų. Savivaldybės rašo paraiškas bendriems su Filharmonija projektams Kultūros tarybai. Visur – nuo Alytaus ir Utenos iki tolimų Šiaurės Lietuvos kampelių – mūsų laukia aukštojo meno mėgėjai. Be to, koncertų geografija plečiasi ir į kaimynines šalis. Šiemet pirmą kartą surengėme koncertą Daugpilyje, jau antrą kartą mus kviečiasi Cėsių festivalis Latvijoje, o kitąmet keliausime į fantastiškas Vroclavo ir Ščecino sales Lenkijoje“, – sako R. Prusevičienė.

Simfoninės muzikos gerbėjų džiaugsmui rudenį vėl pagausės Filharmonijos koncertinės veiklos flagmano – Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro (LNSO) – koncertų. LNSO vadovas Modestas Pitrėnas naujajam sezonui su orkestru rengia programas, skirtas kompozitoriaus Eduardo Balsio 100-mečiui, Giedriaus Kuprevičiaus 75-mečiui, tenoro Edgaro Montvido kūrybinės veiklos 20-mečiui, naujamečiam koncertui su soliste Katerina Tretyakova, speciali programa su pianistu Luku Geniušu ruošiama atsakingoms gastrolėms Lenkijoje.

LNSO kvietimu Lietuvoje viešės Filharmonijos klausytojų jau pažįstami dirigentai Renato Balsadonna, Georgas Markas, Yuri Serovas, Zhangas Guoyoungas, Giedrė Šlekytė bei pasaulio koncertų salėse ir festivaliuose itin laukiami solistai, atliksiantys svarbius XIX–XX a. kompozitorių kūrinius: Davidas Geringas grieš D. Šostakovičiaus Koncertą violončelei Nr. 2, Lukas Geniušas skambins S. Prokofjevo Koncertą fortepijonui Nr. 2, Rusnė Mataitytė atliks B. Bartóko Koncertą smuikui Nr. 1, Kianas Soltani – R. Schumanno Koncertą violončelei, o pianistė Eliane Rodrigues – ekspresyvųjį E. Griego Koncertą fortepijonui. Per LNSO sezoną nuskambės savo epochos simboliais ir simfoninės kūrybos etalonais tapusios simfonijos: L. van Beethoveno Šeštoji, R. Schumanno Pirmoji ir Ketvirtoji, J. Brahmso Ketvirtoji, A. Brucknerio Ketvirtoji, A. Dvořáko Septintoji, S. Rachmaninovo Trečioji ir dramatiškieji „Simfoniniai šokiai“.

Orkestro muzikos lobyną gausiai atvers ir Lietuvos kamerinis orkestras (LKO). Jo meno vadovas Sergejus Krylovas iš itin gausaus savo ir orkestro repertuaro naujajam sezonui išrinko N. Paganinio, M. Ravelio, C. Saint-Saënso, L. van Beethoveno šedevrus – poemas, fantazijas, koncertus smuikui ir orkestrui. Talentingasis „Metų laikų“ solistas, orkestro vadovas S. Krylovas neužmiršta ir dirigento amplua, tad rudenį diriguos W. A. Mozarto simfoniją Nr. 29, žiemą atliks J. Haydno simfoniją Nr. 6, o pavasarį, L. van Beethoveno 250-ajam gimtadieniui skirtame koncerte, diriguos Beethoveno simfoniją Nr. 3, „Herojinę“.

Pirmasis orkestrinis koncertas Filharmonijos Didžiojoje salėje turėtų įvykti lapkričio 16-ąją. Tai bus Tarptautinio M. K. Čiurlionio pianistų konkurso finalas, kur dalyvaus M. Pitrėno diriguojamas LNSO. O lapkričio 23-iąją programa „Namų pašventinimas“ simboliškai bus pradėtas VI Vilniaus fortepijono festivalis (VFF). Festivalio pradžios koncerte su LNSO pasirodys šio festivalio įkvėpėja, sumanytoja ir meno vadovė pianistė Mūza Rubackytė bei italų dirigentas Renato Balsadonna. Iki gruodžio 7 d. truksiančiame festivalyje VFF meno vadovės prof. M. Rubackytės kvietimu dalyvaus ryškiausi kelių kartų pianistai, atstovaujantys fortepijono tradicijoms ir naujovėms: Lietuvos publikai gerai pažįstama gruzinų maestra Elisso Virsaladze, vulkaniškasis vengras Janoszas Balazsas, subtilusis prancūzas Adamas Laloumas, konkursų nugalėtojai Nikita Mndoyantsas, Antonas Yashkinas, Théo Fouchenneret ir pianistės bei kompozitorės Claros Schumann kūrybos puoselėtoja Guoda Gedvilaitė. Festivalyje numatytos aštuonios koncertinės programos, o jas sies tema „Moters meilė ir gyvenimas“. Šiųmetis festivalis bus skirtas pianistės ir kompozitorės Claros Schumann 200-osioms gimimo metinėms.

Nuo rugsėjo iki gruodžio Filharmonija publikai siūlo per 70 koncertų, pusė jų vyks įvairiose Vilniaus salėse. Daugiau informacijos apie renginius rasite svetainėje filharmonija.lt. Artimiausias koncertas Vilniuje – latvių pianisto Reinio Zariņio ir amerikiečių violončelininkės Ashley Bathgate kamerinis vakaras „Preliudas dviem“ rugsėjo 15 d. salėje „Organum“.