Lietuvoje pirmą kartą eksponuojamas baroko epochos dailininko Caravaggio paveikslas

Valdovų rūmų muziejuje nuo ketvirtadienio žmonėms pristatomas kūrinys ilgą laiką buvo laikomas dingusiu, tačiau 2014 metais paveikslas buvo netikėtai atrastas privačioje kolekcijoje Šveicarijoje, kur iš kartos į kartą buvo perduodamas nežinant tikrosios jo vertės ir autorystės.
Žymiausi Caravaggio kūrybos tyrėjai – profesorė Mina Gregori ir profesorius Bertas Treffersas – patvirtino, kad tai autentiškas kūrinys, laikytas dingusiu daugiau kaip keturis šimtmečius.
Valdovų rūmų teigimu, šis atradimas sukėlė milžinišką menotyrininkų ir kultūros bendruomenės susidomėjimą, todėl paveikslas buvo restauruotas ir per keletą metų eksponuotas daugelyje šalių, jam skirtos parodos surengtos Tokijuje, Naujajame Delyje ir kt.
Iniciatyva atgabenti paveikslą į Vilnių sumanyta kaip Italijos institucijų Lietuvoje vykdomos kultūros programos dalis, atliepiant Lietuvos kultūros metus Italijoje bei Italijos Respublikos 80-ųjų metinių progos paminėjimą.
Projektą įgyvendino Valdovų rūmų muziejus kartu su Italijos ambasada Lietuvoje, Italų kultūros institutu Vilniuje, Lietuvos nacionaliniu dailės muziejumi ir asociacija „MetaMorfosi“, kuri daugelį metų užsiima Italijos meno paveldo puoselėjimu ir sklaida pasaulyje.
Caravaggio (1571–1610) buvo vienas žymiausių ir įtakingiausių dailininkų istorijoje. Jis laikomas baroko dailės pradininku, nes jo kūryba atnešė naujų idėjų ir meninių sprendimų, kurie pakeitė ne tik Italijos, bet ir visos Europos meną.
Paroda Valdovų rūmų muziejuje veiks iki birželio 30 dienos.
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