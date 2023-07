„MidsummerVilnius“ pasibaigė ilgai lauktu Jazzu šou: tai pirmas koncertas po sūnaus gimimo

Valdovų rūmų Didžiajame kieme penktadienio vakarą skambėjo tiek geriausi visų laikų Jazzu hitai, kaip „Po mano oda“, „Dumblas“, „Mėnulio šviesoje“, tiek ir nauji, šiais metais pristatyti kūriniai.

Gausiai susirinkusi publika nepabūgo lietaus – klausytojai šoko ir dainavo, mintinai kartodami dainų žodžius.

„Visai neseniai pradėjau kurti ir vėl. Ilgai nesupratau, kaip dainas rašyti iš meilės ir džiaugsmo, o ne iš vyno ir skausmo. Atrodo, raktą jau radau (šypsosi). Nors pristatyti naują medžiagą yra jautrus momentas kiekvienam kūrėjui, bet šiame festivalyje renkasi tikri melomanai, todėl kažkaip visai ramu (šypsosi)“, – prieš festivalį kalbėjo Jazzu.

Šis pasirodymas atlikėjai buvo ypatingas, kadangi pirmą kartą jos koncerte dalyvavo ir pats brangiausias svečias – pirmagimis Majus. Meile transliuojantį Jazzu pasirodymą dar labiau amplifikavo pakili ir šventiška festivalio kulminacijos nuotaika.

Organizatorių nuotr.

Festivalį aplankė daugiau nei 17 tūkst. lankytojų

Festivalio organizatoriai skaičiuoja, jog šįmet „MidsummerVilnius“ apsilankė daugiau nei 17 tūkst. lankytojų, scenoje pasirodė daugiau nei 200 atlikėjų. Du festivalio koncertai buvo transliuojami tiesiogiai. Renginių metu dirbo per 80 žmonių komanda.

„Kaskart pasibaigus festivaliui yra ir džiaugsmo, ir liūdesio. Gera, jog mus aplankė tiek daug žmonių, surengėme net vienuolika nuostabių pasirodymų su puikiais artistais. O liūdesys, jog į šiuos rūmus sugrįšime tik po metų“, – kalba festivalio vadovas Valdas Petreikis.

Kas pasikeitė per aštuonerius festivalio gyvavimo metus?

„Pokyčiai vyksta nuolat, nes festivalis – gyvas organizmas. Tačiau svarbiausi momentai, jog subūrėme ištikimą klausytojų auditoriją, kuri, pasitikėdama mūsų kūrybine kokybe, nebijo eksperimentuoti, atrasti naujus žanrus. Be to, turime stiprią komandą, draugų bei partnerių ratą. Dėl to esame tvirtesni ir tikresni, jog kitais metais sugrįšime su dar ypatingesniais pasirodymais“, – atsako V. Petreikis.

Plati žanrų amplitudė

„MidsummerVilnius“ scenoje šįmet pasirodymus surengė Violeta Urmana, Kenny Garrett, FINK Orchestra, Evgenya Redko, Alina Orlova ir daugybė kitų. Glaustai priminsime ryškiausius šios savaitės momentus.

Choreografė Anželika Cholina festivalyje „Midsummer Vilnius“ pristatė naujausią ACH šokio spektaklį „Jaunystė, arba scenarijai pagal kuriuos gyvena tėvai ir vaikai“. Kurdama šį spektaklį, autorė rėmėsi savo pačios išgyvenimais ir ilgamečiu aplinkinių, ypač vaikų, stebėjimu, taip pat laiškais, kuriuos jai anonimiškai parašė spektaklyje šokantys jaunieji artistai.

Didelį įspūdį žiūrovams paliko scenos dekoracijos – milžiniško dydžio meškinai, kurie spektaklio metu atliko tarsi atskirą rolę. Didelio žiūrovų susidomėjimo sulaukusi premjera festivalyje buvo parodyta du kartus – liepos 23 ir liepos 24 dienomis.

Antradienio vakarą šventinę programą pratęsė A. Orlova. Specialiai šiam pasirodymui atlikėja ruošė audiovizualinį performansą – kūrė pasakišką vasarvidžio nakties sapno nuotaiką. 15 metų kurianti bei koncertuojanti dainų autorė Lietuvoje pasirodo ne itin dažnai, todėl kiekvienas susitikimas – jaukus stebuklas.

„Labai ačiū visiems, mieliems klausytojams, ir puikiam „MidsummerVilnius“ festivaliui už magišką vakarą – buvo labai gražu ir šviesu! Ypatingai dėkinga esu muzikantams ir visai savo komandai už galimybę kurti ir kartu ieškoti kelio į klausančiųjų širdis“, – po koncerto kalbėjo A. Orlova.

Drauge su grupe, pučiamųjų orkestru ir violončele ji atliko tiek žymiausius savo kūrinus, tiek dainas iš visai neseniai pasirodžiusio naujojo albumo „Laumžirgiai“, kuris jau rado kelią į klausytojų širdis.

Trečiadienį scenoje bendrą muzikinę programą kūrė svečias iš Liuksemburgo – pianistas, didžėjus Francesco Tristano – ir dirigento, kompozitoriaus Gedimino Gelgoto vadovaujamas Naujųjų kamerinių idėjų orkestras NIKO.

Vienetinis jų performansas – festivalio inicijuota tarptautinė bendradarbystė. Kaip teigė G. Gelgotas, drauge su F. Tristano jie turėjo galimybę įgyvendinti seną svajonę – atlikti muziką, kuri galėtų skambėti ir filharmonijose, ir naktiniuose klubuose.

S. Lisausko/BNS nuotr.

„Mūzos. Stygos. Delne“ – trys žodžiai, kuriais savo pasirodymą prieš festivalį apibūdino grupė „Garbanotas“. Drauge su styginių kvartetu ir dviem arfomis jie atliko kūrinius iš naujausio albumo „Kūnas dangaus“. Šia neįprasta, unikalia sudėtimi grupė pasirodė pirmą kartą.

Koncerto pabaigoje nuskambėjo ir publikos pamiltas, „Garbanotas“ atliekamas Mesijus ir Münpauzn perdirbinys – „Jie išskrido Į Kosmosą“. Pasirodymo pabaigoje sėdimose vietose koncerto klausiusi publika pasitiko, pakildama nuo kėdžių. O biso metu dalis klausytojų išėjo šokti prie scenos.